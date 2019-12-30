2019-12-30T20:20:51+03:00
Общество

«Мечтаю объездить весь мир»: в конкурсе «Девушка месяца» победила школьница Полина Чернова

Юная ростовчанка намерена получить образование в сфере турима
ДЕНИСОВ ПЕТР
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За Полину Чернову отдали наибольшее количество голосов. Фото: Instagram Полина ЧерноваЗа Полину Чернову отдали наибольшее количество голосов. Фото: Instagram Полина Чернова
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Мы подвели итоги фотоконкурса «Девушка месяца «Комсомольская правда- Ростов», который прошел в нашей группе в vk.com. В нем участвовали яркие и привлекательные девушки из донской столицы и области. Определить победительницу было нетрудно, ведь с первых минут конкурса отрыв лидера голосования от других участниц был большой.

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Полина Чернова часто участвует в фотосессиях
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Самое большее число голосов – 2320 голосов - наши читатели отдали 15-летней ростовской девятикласснице Полине Черновой. Ей достается титул «Девушка месяца «Комсомольская правда-Ростов». Она учится в школе в углубленным изучением английского языка, готовится к поступлению в университет на факультет «Туризма и сервиса», а также прошла обучение в модельном агентстве «Имидж-Элит».

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победа это не всегда быть первым, победа - это стать лучше, чем ты был
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Самым главным секретом успеха девушка считает умение добиваться поставленных целей и знания.

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божее, я влюбилась в эту фотографию
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- Я мечтаю объездить весь мир и побывать в Токио, поэтому буду получать высшее образование, связанное с туристической сферой. Мне очень нравится общаться с людьми, путешествовать и разговаривать на английском, - рассказывает Полина Чернова. – Мне, как и любой девушке, интересна сфера моды и красоты.2019 год был для меня временем открытий и конкурсов. Я прошла отбор в Russian Model Market. Было неожиданностью победить в «Девушке месяца», ведь все соперницы были достойными. Я с нетерпением жду Новый год, надеюсь, он будет еще ярче и интереснее!

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Полина Чернова интересуется сферой моды
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ИСТОЧНИК KP.RU

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