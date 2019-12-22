Отключение света в Ростове-на-Дону перед Новым годом: где и когда. Как рассказали энергетики, рабочая неделя в донской столице начнется с отключения света. Известно, что все они плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону на предстоящей рабочей неделе*

С 23 по 27 декабря с 9:00 до 17:00:

- Школьная 18-28, 15-29; Горсоветская 70-88, 77-79; Клавишный 5-13, 20-26; Стачки 32-84; Мопра 28-30, 23-33; Тренёва 16-20; Комсомольская 44-80, 51-67; 37-я линия 2-8, 7-23; 39-я линия 1-33, 2-22; Сарьяна 68; 45-я линия 2-14.

23 декабря с 9:00 до 17:00:

- Вавилова 56-88, 69-85; Королёва 1Б, 1В, 1Г; Неклиновская; Смелая; Ольгинская; Облиевская; Полоцкая; Монтажная; Днепроградская; Инженерная; Радиаторный; Изыскательский; с/т «Импульс»; с/т «Железнодорожник»; СНТ «Восход»; с/т «Ригель»; 40-летия Победы 73Д, 73Е; 40-летия Победы 75Д, 75Е, 75Ж; 40-летия Победы 2-114; Книжная 1-49, 2-62; А. Блока 51-55, 44-56; Норильский 15-31, 38-64; Рационализаторский 51-73, 38-62; Ягодный 1-47, 2-32; Коммунистический 48Б, 48А, 46, 44, 46/1; Гусева 106-122; Минераловодская 80-146, 101-165; Перовский 33-35, 34-36; Подпольный 9-13; Собино 111-131, 126-144; Чухновский 2-12, 1-13; Стачки 32-84; Мопра 28-30, 23-33; Тренёва 16-20; Бурный 1-23, 2-10; Весёлый 7, 16-32; Минераловодская 128; Писательская 5-7, 8-12; Подпольный 3-11; Республиканская 97-157, 106-146; Скачкова 25-33, 32-48; Войкова 197-239, 144-178, 136-138; 1-й Поселковый 2-10, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 4А, 5А; Электрическая 27; Железнодорожный верхний проезд 77; с/т «Электрик»; Жемчужная; Зарядный; Ученический 1-21, 2-20; Филимоновская 2-18; Эстонская 1-47; 1-й переулок 1-9, 2-12; Сиверса 14-16, 30.

23 декабря с 9:00 до 18:00:

- Береговая 16, 41, 51, 51А, 51-57; Седова 8 и Нижне-Бульварная 29.

24 декабря с 9:00 до 17:00:

- Шолохова 123-161; на Новомосковская 1-17, 2-34; Полторацкого 25-67, 10-56 и Просвещения 1-3, 2-20; Школьная 18-28, 17-29; Клавишный 5-13, 20-26; Горсоветская 70-88, 79; Вятская 55/4, 57, 57/1, 59, 63/3; с/т «Радуга»; 40-летия Победы 73Д, 73Е; 40-летия Победы 75Д, 75Е, 75Ж; с/т «Луч»; с/т «Декоративные культуры».

25 декабря с 9:00 до 17:00 :

- Молодёжная 83, 80/29; Российская 38А-48, 31-51; 1-я Грамши 2-6; 2-я Грамши 24-34, 27-35; Хмельницкого 1-21, 2-22; Казахская 20-42; Киргизская 41, 43/26; 2-я Киргизская 45-47, 32; Манычский 3-31, 6-34; Сальский 1-27, 2-24; Медведицкий 1-21, 2-24; Донской 1-21, 2-32. С 9:00 до 16:00 обесточат дома на Вятской 65, 65/1, 67, 67/1, 67/2, 67/3.

25-26 декабря с 9:00 до 17:00:

- Портовая 317-381, 387; Войкова 151-185, 114-136, 138, 199; 2-й Яркий 2-12, 5-13; 2-й Поселковый 1-7. А в четверг и в пятницу с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Сарьяна 75-105; Кирилловский 1-9, 2-38; 41-я линия 20-28, 17-23; 45-я линия 13-39, 40-54.