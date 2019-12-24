«Дети ловят знания на лету»: на Дону определились победители конкурса по основам безопасного использования газа в быту

В «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подвели итоги первого конкурса по обучению детей основам безопасного использования газа в быту. В эфир на радио «Комсомольская правда» пришло сразу трое гостей. Ими стали начальник отдела по связям с общественностью и СМИ компании Ангелина Волкова; учительница ростовского лицея № 27 имени А. В. Суворова Анна Зайцева, победившая в номинации «Лучший урок в 1-4 классах» и одна из ее учениц, участвовавших в проекте - второклассница лицея № 27 Кира Галкина.

- Ангелина, вызвал ли конкурс тот интерес, на который вы рассчитывали?

- Мы получили большой отклик на этот проект со стороны жителей Дона. Напомню, что конкурс проходил в течение месяца - с 5 ноября по 5 декабря. В нашей компании немного волновались — столь необычное соревнование проводилось впервые. В итоге, участие приняли 32 человека. Большинство из них — это воспитатели детских садов. Также были учителя из девяти школ.

Отмечу обширную географию конкурсантов. Свои работы присылали жители Обливского и Зимовниковского районов, а также разных городов Ростовской области - Новошахтинска, Таганрога, Азова, Батайска и самой донской столицы.

Состязание проходило в трех номинациях: лучшее занятие в дошкольном образовательном учреждении, лучший урок (1-4 классы), лучший урок (5-7 классы). Интересно, что в детсадах к заданию зачастую подключались не отдельные люди, а целые коллективы — в программе активно участвовали музработники, воспитатели, методисты. Это были целые представления!

- Какой была главная цель креативного соревнования?

- Все просто: нужно было в максимально свободной творческой форме донести до детей основные правила безопасного использования природного газа в быту. Чтобы слушатели усвоили актуальные знания, пока их юный возраст позволяет впитывать в себя любые интересные им сведения буквально на лету. В эти годы закладывается много ценной информации, которую ребята будут уверенно использовать на практике, когда станут старше. Важно не упустить момент.

- Кира, что ты вынесла для себя из такого урока по безопасности?

- Первое правило, которое я лучше всего запомнила, о том, что нельзя пользоваться горелкой, если у газового «цветка» на плите неровное пламя красно-оранжевого цвета. Это сигнал о явной поломке. Огонь должен быть голубым. Также нельзя над печкой сушить мокрую одежду и обувь, ведь она может легко загореться. В случае чего, нужно сразу звонить по номеру 104.

- Анна, расскажите, что это за такой особенный урок, покоривший жюри?

- Это было занятие в рамках начальной школы, посвященное окружающему миру. На уроке дети узнали о безопасных правилах использования газа в бытовых условиях и о том, как именно голубое топливо попадает в жилые дома. Кроме того, школьники сделали небольшую театрализованную сценку, художественно раскрывающую обсуждаемую нами тему. Сюжет постановки был связан с появлением газа как ценного ресурса — ведь по трубам он, как и другие блага современной цивилизации, стал подаваться сравнительно недавно. Кира в этом представлении играла роль Сороки, которая в разговоре с мудрой Вороной узнавала о том, каким образом газ попадает в дом. Хочется поблагодарить родителей школьников, тепло поддержавших наше творческое начинание. Они здорово помогли с необычными запоминающимися костюмами.

Кроме постановки, были и другие осуществленные задумки. Дети читали стихи и рисовали картинки, в которых изобразили самые яркие впечатления от урока.

- Кира, а что у тебя получилось?

- Я нарисовала аварийную машину с цифрами «04» на борту. Это фургон, который спешит на помощь, если у кого-то проблемы с газом в доме. А другая картинка у меня получилась такая — телефон, где человек звонит спасателям.

- Анна, ваши как ученики отреагировали на новость о вашем успехе?

- Родители учащихся нашего класса зашли на сайт www.rostovoblgaz.ru, увидели меня в победителях, стали поздравлять, присылать ссылки, говорить, какие мы молодцы. Это было очень приятно! Но прежде всего я хотела бы похвалить самих детей, которые с живым интересом участвовали в общей работе. Без этого ни одному учителю не удалось бы достигнуть такого хорошего результата.

- Ангелина, творческую деятельность всегда сложно оценивать. На что обращали внимание члены жюри, когда выбирали победителей? - В собранную для подведения итогов конкурса компетентную комиссию вошли технические сотрудники, которые оценивали достоверность передаваемых детям знаний. Кроме того, значительное внимание уделялось тому, чтобы выбранный педагогами формат легко усваивался конкретной возрастной группой. Все мы понимаем, что правила написаны официозным языком, и детям их нужно креативно расшифровать, увлечь нестандартным решением.

Фото: ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"

Честно говоря, участники конкурса поразили нас своей энергией и находчивостью. Пришлось даже вводить пять дополнительных номинаций, чтобы поощрить всех, кто впечатлил членов жюри своими неординарными проектами. Также мы не оставили без внимания коллективные усилия номинантов, работающих в детских садах — люди очень старались, придумывали костюмы, организовывали соревнования. Даже приглашали лично сотрудников «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на свои уроки, чтобы те доносили точные знания о правилах безопасности до юной аудитории.

- Есть ли планы по продолжению конкурса в следующем году?

- Да, творческое состязание будет проводится и дальше. Кстати, надеюсь, что количество номинаций увеличится. К слову, по результатам прошедшего конкурса у нас появилось много идей, мы получили качественную обратную связь. Например, воспитатели нам часто говорили о нехватке наглядной агитации, используемой для подготовки к открытым урокам. Теперь такую печатную продукцию мы планируем распространять по всем муниципалитетам.