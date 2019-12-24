«Ставка на качество»: СДМ-Банк — стабильность, к которой стремятся многие

Канун Нового года - время подводить итоги и ставить новые цели. Кто-то уже сейчас размышляет над тем, чтобы развить свой бизнес, начать новый проект, взять ипотеку или улучшить качество собственной жизни. И для этих целей важно выбрать надежного партнера, который задаст правильный вектор и будет идти в нужном направлении. И вот уже 28 лет для многих таким партнером является СДМ-Банк. Банк со своей историей, традициями и принципами. О достижениях, успехах и планах мы поговорили с директором филиала СДМ-Банка в г. Ростове-на-Дону Сергеем Шульгой.

ОБ ИТОГАХ, САНКЦИЯХ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

- Сергей Геннадьевич, могли бы вы подвести итоги финансового 2019 года? - Он еще не закончен, но в целом для банка он прошел хорошо. В сотне российских банков мы находимся на 16 месте по кредитному портфелю, на 24-м - по эффективности, на 48-м - по надежности, на 82-м - по активам и на 89-м - по капиталу. Это стабильные показатели, к которым мы и стремимся, потому что работали и работаем стабильно.

- Как по-Вашему, какое влияние оказали санкции на банковскую систему? - Мы все уже привыкли жить в условиях санкций и они уже не имеют такого влияния, как раньше. Центральный банк своевременно принял необходимые шаги, чтобы минимизировать риски, в том числе отменив валютный коридор. Поэтому я не могу сказать, что санкции каким-то серьезным образом повлияли на нашу работу.

- Каковы планы СДМ-Банка на 2020 год? - Чем отличается наш банк от остальных, так это отсутствием грандиозных наполеоновских планов. Лично я работаю в банковской системе уже более 20 лет, в том числе и в разных банках. И везде были планы, которые стояли на повестке дня - прорывы в рознице и вкладах, развитие ипотеки и так далее. Что касается СДМ-Банка, то я 12 лет назад открывал ростовский филиал. Могу сказать, что здесь у нас план из года в год один: работать качественно, стабильно и знать своего клиента.

«НАШ ПРИНЦИП — ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА!»

- Что в вашем понимании, знание клиента? - Дело в том, что та ситуация, которая была несколько лет назад - когда без разбору открывались счета, а кредиты раздавали направо и налево, давно уже история. Сейчас это не работает. В частности, в СДМ-Банке прежде, чем открыть расчетный счет, мы изучаем клиента: смотрим на его бизнес, источники дохода, историю. Если все устраивает, то открываем расчетный счет. Точно также и с кредитованием. Не достаточно простого: «Я хочу взять кредит и у меня есть залог». Нам надо понимать: откуда источники погашения кредита, что это за деньги, какова сезонность бизнеса. Только тогда принимается решение о выдаче. В этом ракурсе мы планируем работать и на будущий год. Причем качественно. Надо сказать, что и регулятор предъявляет сейчас к банкам серьезные требования, накладывая огромное количество дополнительных обязательств. А наш принцип «знай своего клиента» позволяет им соответствовать. Именно поэтому для нас важно качество, качество и еще раз качество. А будет качество - будет и количество. Кстати, у нашего филиала просрочки по кредитам просто нет.

- Неужели из-за требований, предъявляемых к клиентам? - В том числе. У нас существует система кураторства. В СДМ-Банке у каждого клиента есть свой куратор. Это европейская система, которая очень эффективно работает. Мы не банк без лица. И находимся на связи 24 часа семь дней в неделю. Еще одно из наших преимуществ - мы полностью коммерческий банк, и лишены определенной части бюрократии. По опыту могу сказать, что когда экономика входит во вне стабильное русло, мы последний банк, который меняет ставку на повышение и практически не меняет структуру залога. Я не говорю, что мы лучшие, мы просто так работаем. Многие наши клиенты с нами по 10-15 лет. Кто-то становится большим и уходит в госбанк, но возвращается, потому что подход у нас несколько иной.

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ НА БЛАГО КЛИЕНТА

- Чем порадует банк пользователей мобильных приложений для бизнеса?

- Мы следим за технологиями и постоянно над ними работаем. К примеру, у нас есть онлайн платформа. Этот сервис запущен несколько лет назад, за которые его обкатывали и дорабатывали. По сути дела, это интеграция возможностей банкоматной платформы и интернет-экваринга, когда мы соединили два продукта, создав новый. Теперь этот мультифункционал в режиме онлайн востребован, поскольку имеет множество преимуществ. Назову лишь некоторые. В частности, он позволяет экономить время, так как клиент может делать платежи в любое удобное для него время. Помимо удобства использования, это еще и дистанционный формат, и преимущества клиента масштабировать продажи без затрат на доработку собственного аутсайта. Кроме того, онлайн-платформа дает возможности реализации структуры платежей любой сложности и расширяет географию платежей. При этом служба поддержки работает круглосуточно. Все быстро, открыто, защищено и никаких проблем. И эта технология работает.

- А что касается финансовой грамотности? - Хочу сказать, что люди стали более грамотными в этом вопросе. Если, скажем, раньше банк поднимал ставку по депозитам и многие бежали туда, то теперь клиенты понимают: если ставка запредельная, значит денег у банка нет и поэтому он привлекает деньги частных лиц. Сейчас народ смотрит, сравнивает и идет, туда где ставка средняя и выбирает стабильный банк, в том числе по истории его акционеров. Что касается нас, то со своей стороны на площадках наших клиентов юридических лиц мы постоянно проводим семинары по финансовой грамотности, объясняя нюансы в кредитовании, что необходимо и на что обратить внимание. Мы стараемся еще до заключения депозита предупредить клиента обо все нюансах. Наш принцип: один раз обманешь - больше не придет. Богаче мы не станем, а репутацию плохую заработаем.

О БИОМЕТРИИ И ГОДЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Банки готовы снижать ставки по кредитам, выданным по биометрии? - Эта система предложена Центробанком, а мы всегда участвуем в новшествах, когда они прогрессивные и правильные. Суть заключается в том, что человек приходит в банк, делает фото и записывает свой голос. При своих последующих визитах он уже не обязан предоставлять паспорт, так как мы его уже идентифицируем. Почему ставка по может быть снижена? Потому что эта система исключает ошибки и банку выгодна. Поскольку до нее Центробанк требовал резервирования по клиентам, в случае потери паспорта или проблем с идентификацией клиента. Кстати, несколько лет назад мы не думали о том, что весь мир будет в одном телефоне, я уверен - в ближайшее время биометрия будет внедрена и в крупных федеральных сетях.

- Будущий год объявлен предпринимательства. У банка есть какие-то программы поддержки предпринимателей?

- Существует и программа Минэконом развития, которая действует до 2024 года. По ее условиям, представитель среднего и малого бизнеса может получить кредит по льготной ставке. Насколько мне известно, в ней участвуют 90 банков, которые могут выделять деньги на пополнение оборотных средств и инвестиционные нужды. И мы, естественно, участвуем в этой программе.

- Поздравляю всех с наступающим Новым годом, - сказал в завершении разговора Сергей Геннадьевич, - желаю сохранить и преумножить свои денежные сбережения!

КОНКРЕТНО:

ООО «СДМ-Банк в г. Ростов-на-Дону».

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