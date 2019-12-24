«Здесь живым отрезают головы»: фабрику насилия нашли в Ростовской области

Вряд ли россиянка, фланирующая по одному из зимних городов страны в эффектной шубе из шиншиллы, знает о том, что прекрасный мех, который завистливыми взглядами провожают другие дамы, был содран со зверей живьем. До этого кроликов били металлическими прутами, пропускали через них под высоким напряжением ток, а в качестве милосердия — ломали им шеи.

Шокирующие будни индустрии мехового бизнеса сняли на видео активисты международной организации PETA («Люди за этичное обращение с животными»), посетившие пять звероферм, расположенных в Московской и Ростовской областях. Приняв в качестве точки отсчета мировую практику, предполагающую гуманные методы умерщвления пушных (в некоторых странах от таких ферм вовсе решили отказаться), зоозащитники были потрясены методами, используемыми в России. По их наблюдениям, это что-то промежуточное между средневековыми пытками и фашистским концлагерем.

Отчет о расследовании появился на сайте организации «Голоса за животных». На кадрах произведенной записи демонстрируются типичные методы убоя беззащитных зверушек — ничего сверхъестественного для работников ферм.

Начало экзекуции. Фото: «Голоса за животных»

Содержащихся в невыносимых условиях кроликов лишают жизни, когда те находятся еще в сознании — бедолаг хватают за уши и оглушают ударами железной дубинки. Потом брыкающихся зверей подвешивают за ноги и методично отпиливают им головы — если это фильм ужасов, то строго документальный. Ужасная смерть от электрического тока ждет шиншилл — каждое маленькое тельце будут жечь разрядами, чтобы потом сломать шею.

- Животные испытывают невыносимые сердечные приступы, будучи еще в сознании. Их обрекают на жизнь, полную страданий, просто для того, чтобы убить их ради меха, - высказались активисты организации через соцсети.

Координатор PETA в Германии Аннабелла Макинтош, курирующая Восточную Европу и Азию, попросила не раскрывать точное местоположение звероферм, чтобы не поставить под угрозу безопасность людей, производивших съемки.

Она сообщила РИА Новости, что зоозащитники попали на территорию законным путем, но отказалась раскрывать подробности скандального визита.

- Наши специалисты были потрясены. Зверей убивали друг перед другом, они были испуганы и умирали не сразу, а мучительно долго. Это стандартная практика. В подобных хозяйствах содержатся, как правило, тысячи животных. По жестокому обращению зверофермы схожи во всем мире. В Швеции как-то нашли норок, которые жили с открытыми ранами головы и тяжелыми инфекциями. В США лис травили газом и убивали на электрических стульях. А в Китае, например, нет никакого наказания за жестокое обращение. На дворе фактически 2020-й год, нет никакого оправдания такой дикости, - рассказала она изданию о своих тяжелых впечатлениях от увиденного конвейера смерти.

Работник фермы готовится обезглавить бедолагу. Фото: «Голоса за животных»

Председатель организации «Голоса за животных» Динара Агеева сообщила о намерении подготовить обращение в адрес властей с требованием внести изменения в законодательство для прекращения страданий животных.

- Пока привлечь к ответственности сотрудников ферм за жестокость фактически невозможно, так как права пушных зверей в законодательстве четко не прописаны, - посетовала она.

Кроме того, активисты собираются сделать еще один решительный шаг и готовятся создать юридический прецедент - организация впервые в России планирует подать в прокуратуру заявление по факту жестокого отношения с животными на зверофермах и привлечения к ответственности всех виновных.

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