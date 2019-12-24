«За Михалыча вступились»: расстрелявших и ослепивших израненную собаку извергов ищет полиция Дона

История ростовского алабая по кличке Михалыч, над которым неизвестные садисты устроили кровавую расправу на трассе в нескольких километрах от донской столицы, получила продолжение. После того, как за пострадавшего пса вступились тысячи небезразличных людей, к расследованию жуткого происшествия, вызвавшего большой резонанс, подключилась местная полиция.

Как сообщили в хосписе «Обитель мудрых псов», заявление о жестоком обращении с животным написал неизвестный ростовчанин. Правоохранители уже связали с волонтерами приюта и стали собирать данные по этому делу.

- Написано заявление в полицию о жестоком обращении с животным. Делом Михалыча занимается полиция. Это результат совместных действий всех, кто звонил, писал, возмущался, призывал к справедливости. Надеемся, что будет результат и такие Михалычи не будут жертвами беззакония и жестокости, - сообщили в хосписе.

Сотрудники приюта рассказали, как себя сейчас чувствует алабай. По их словам, ветеринары не только установили примерный возраст собаки, но и обнаружили ранее незамеченное ранение дробью на спине возле позвоночника.

Израненному алабаю купили все необходимые лекарства. Фото: «Обитель мудрых псов»

- Процедуры, перевязки... Здоровый сон, полезная еда, прогулки, тишина и покой. Вот такой режим сейчас у Михалыча. Стараемся не беспокоить его чрезмерными посещениями гостей. По мнению ветврачей, Михалычу примерно 5-6 лет. При утренней перевязке нашли еще ранение дробью на спине возле позвоночника. С глазами, к сожалению, плохо. Один глаз сохранить невозможно. По второму глазу на неделе состоится еще одна консультация с офтальмологом. Но пока по поведению на прогулке складывается мнение, что он не видит. Продолжаем лечение, - указано на странице хосписа в соцсети.

Напомним, что жестокая история произошла на трассе в нескольких километрах от Ростова-на-Дону, где вдоль дороги беспомощно бродил истекающий кровью грязно-белый алабай. Несчастное животное с ужасными рваными ранами и следами от пуль на шкуре, обреченно жмущееся к обочине, видели многие ростовчане, едущие в город. Фотографии еле живого пса появились в соцсетях.

На призыв помочь погибающей собаке откликнулась хозяйка хосписа «Обитель мудрых псов» Галина Косова, которая, ни минуты не раздумывая, поехала выручать алабая из беды.

В итоге, алабая отвезли в ветклинику, где началось лечение спасенного пса.

Сотрудники приюта отметили, что животное, по всей видимости, использовали для притравки или в собачьих боях. Там он получил чудовищные повреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасти Михалыча»: изувеченную собаку кровожадные садисты расстреляли и ослепили на трассе под Ростовом

Живодеры сначала использовали алабая как игрушку для бойцовых псов, а потом решили мучительно казнить (подробности)