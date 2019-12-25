2019-12-25T14:18:15+03:00
Общество

Депутаты Заксобрания Ростовской области просят запретить продажу жевательных и сосательных никотиносодержащих смесей

Опасные синтетические смеси негативно влияют на здоровье подрастающего поколения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Донские депутаты предложили коллегам из Госдумы поддержать предложение о поправках в федеральный закон. Фото: Пресс-служба Правительства Ростовской областиДонские депутаты предложили коллегам из Госдумы поддержать предложение о поправках в федеральный закон. Фото: Пресс-служба Правительства Ростовской области
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Депутаты Заксобрания Ростовской области предложили своим коллегам из Госдумы Ларисе Тутовой и Виктору Водолацкому поддержать предложение о поправках в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Донские народные избранники намерены запретить продажу лицам до 18 лет табачных изделий, электронных сигарет и продукции, содержащей никотин.

- В настоящее время широкое распространение получила реализация продукции, где нет табака, но присутствует никотин. Чаще всего это - сосательные и жевательные смеси, в которых содержится никотин, которым пропитывается любая, имеющаяся у производителя основа. Содержание никотина в одной порции такой продукции нормативно не установлено и может быть в десятки раз выше, чем в одной сигарете, - рассказали в региональном парламенте.

Опасные синтетические смеси вызывают быстрое привыкание и зависимость, из-за чего особую опасность представляет их распространение среди подростков.

Депутаты считают, что статья 20 в ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» устанавливает запрет на продажу несовершеннолетним электронных курительных изделий, но ничего не сообщается о запрете продажи специальных жидкостей. Из-за этого подростки могут беспрепятственно приобретать их и употреблять вредные вещества с помощью уже имеющихся электронных курительных изделий.

- Учитывая все это, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области попросили заместителя председателя комитета Госудумы ФС РФ по образованию и науке Ларису Тутову и первого заместителя председателя комитета Госудумы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого внести в соответствии с регламентом Госудумы ФС РФ поправки к проекту федерального закона, дополнив запрет продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий запретом продажи несовершеннолетним бестабачной никотинсодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина любым способом, - подытожили в парламенте.

Стоит отметить, что в Ростовской области продажа электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним запрещена решением регионального парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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