Победительницы конкурса «Красавица в погонах — 2019» получили призы от «Комсомольской правды»

Участниц конкурса «Красавицы в погонах — 2019», набравших наибольшее количество баллов, чествовали в редакции «Комсомольской правды». Напомним, что в этом соревновании состязались курсантки РЮ МВД.

Красивые, стройные, обворожительные девушки в строгой форме пленили сердца читателей нашего издания, которые на протяжении месяца поддерживали понравившихся конкурсанток и оставили сотни восторженных комментариев. Всего молодым красавицам поставили более 40 тысяч лайков!

В итоге, в состязании прекраснейших победили Анна Павлюкова, Юлия Лобанова и Маргарита Дорофеева. Поздравляем!

Награждение очаровательных финалисток состоялось в пресс-центре «Комсомольской правды». Партнерами конкурса стали кафе-кондитерская Dolce Sapore сети Sapore Italiano и сеть спортивных клубов «Арбат-Фитнес».

Маргарита Дорофеева занимается научной деятельностью и любит писать научные статьи.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

За 20-летнюю Маргариту Дорофееву, ставшей третьей, проголосовали 5 755 человек. Она - курсантка 3 курса РЮ МВД. Красавица не только обладает притягательной внешностью, но и острым умом — Маргарита занимается научной деятельностью и любит писать научные статьи. Девушка получила сертификат на посещение спортклуба «Арбат-Фитнес» в течение одного месяца, сертификат на 2000 рублей на посещение кафе-кондитерской Dolce Sapore и памятные подарки от «Комсомольской правды».

Юлия Лобанова думает о борьбе с преступностью, увлекается музыкой и танцами.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Второе место - у Юлии Лобановой. Она покорила сердца 9 732 человек. Как признается 18-летняя курсантка, служба в органах внутренних дел представляется ей очень важной и нужной людям работой. Юлия не только думает о борьбе с преступностью, но и еще увлекается музыкой и танцами. Финалистке вручили сертификат на посещение спортклуба «Арбат-Фитнес» в течение двух месяцев, сертификат на 3000 рублей на посещение кафе-кондитерской Dolce Sapore и фирменные сувениры от «Комсомолки».

Анна Павлюкова с детства мечтала связать свою жизнь с государственными органами.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Первое место заняла Анна Павлюкова. За прекрасную ростовчанку отдали свои голоса 10 187 читателей «КП». Победительнице соревнования -18 лет, она учится на первом курсе РЮ МВД. С детства мечтала связать свою жизнь с государственными органами, потому после окончания школы выбор пал на службу в полиции, о чем самая прелестная девушка в погонах ни капли не сожалеет. Анна стала обладательницей сертификата на посещение спортклуба «Арбат-Фитнес» в течение трех месяцев, сертификата на 5000 рублей на посещение кафе-кондитерской Dolce Sapore и ценных призов от издания.

Поздравляем прекрасных финалисток конкурса от всей редакции!Фото: Юрий ПОЗДНЯК

- Для нас большое значение имеет факт, что люди «разглядели» нас не в пестрых летних нарядах или купальных костюмах, а в нашей обычной форменной одежде — той самой, которую мы каждый день носим в учебном заведении. Считаем, нам удалось показать, что курсантки РЮ МВД — это не только серьезные и ответственные студенты, но и, в то же время, симпатичные девушки. Мысли о начале модельной карьеры? Нет, нас служба в органах интересует, - рассказали финалистки конкурса «Красавица в погонах — 2019».