2019-12-26T14:21:25+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону снизили плату за вывоз мусора

Жители донского региона будут оплачивать услугу по новым тарифам
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Стоимость услуги изменится с 1 января 2020 года. Фото: правительство Ярославской областиСтоимость услуги изменится с 1 января 2020 года. Фото: правительство Ярославской области
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Жители Ростовской области смогут сэкономить на вывозе мусора. Новые тарифы на эту услугу утвердила РСТ для восьми региональных межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) донского региона.

По информации документа, снижается плата для населения, но вот сами тарифы, а также доходы региональных операторов увеличатся. Новые тарифы утверждены на три года, в них уже прописан ежегодный рост.

В Мясниковском МЭОКа, к которому относится и Ростов-на-дону, с 1 января тариф составит 425,83 рубля за кубометр мусора, что на два рубля и двадцать шесть копеек ниже действующего тарифа. С 1 июля 2021 года он поднимется до 445,57 рубля, с 1 июля 2022 года до 465,09 рубля.

Больше всего повезло жителям Новочеркасска, для которых мусор подешевеет сразу на 155,8 рубля, до 416 рублей 25 копеек. Меньше всего повезет тем, кто живет в зоне Морозовского МЭОКа - тариф снизят всего на три копейки.

Жители Ростова-на-Дону будут платить по 109 рублей 10 копеек каждый месяц.

Снижение тарифов на вывоз мусора связаны с тем, что с 1 января 2020 года все регоператоры освобождаются от уплаты НДС. А без налога на добавочную стоиомсть тариф для донской столицы составлял бы 356,74 рубля. Но с первого января люди будут платить по 425,83 рублей за кубометр мусора.Таким образом, доходы регоператора вырастут на эту сумму с каждого кубометра, в то время как расходы ростовчан сократятся всего на два рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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