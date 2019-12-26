2019-12-26T16:34:10+03:00
Общество

«Собирали всем миром»: жители Новочеркасска помогли открыть Деду Морозу резиденцию

Теперь Зимний волшебник ждет в гости мальчишек и девчонок [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Семья Девятовых собрала на строительство резиденции около 300 тысяч рублей. Фото: предоставлено Юлией ДевятовойСемья Девятовых собрала на строительство резиденции около 300 тысяч рублей. Фото: предоставлено Юлией Девятовой
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В преддверии Нового года часто случаются чудеса. Главный Дед Мороз Ростовской области вместе со Снегурочкой открыли резиденцию в центре Новочеркасска. Новогодний волшебник приглашает детей и взрослых посмотреть на свой новый дом.

На открытие пришли сказочные герои

На открытие пришли сказочные герои

Донской Дед Мороз вместе со Снегурочкой на новоселье привез в повозке, запряженной лошадью. Отсутствие снега только раззадорило зимнего волшебника.

Нарядные елки, огоньки и новогодние игрушки повсюду возле резиденции донского Деда Мороза, которая расположена на территории Казачьего экологого-биологического центра в переулке Юнатов,5. Убранство дома пока еще немного не закончили, поэтому во время торжественной церемонии открытия внутрь гостей не приглашали, а только перерезали волшебными ножницами красную ленточку, но показали, что находится на территории новой усадьбы.

Донской Дед Мороз переживает из-за отсутствия снега. Фото Наталья Рущенко

Донской Дед Мороз переживает из-за отсутствия снега. Фото Наталья Рущенко

Помогли всем миром

Несмотря на то, что резиденция Деда Мороза создана недавно, она уже притягивает гостей не только из Новочеркасска и близлежащих населенных пунктов, но и со всей области. Люди с удовольствием приезжают посмотреть на сказочный терем.

- Детям и взрослым очень нужны положительные эмоции, чудеса и сказочные истории, особенно в преддверии Нового года. Эта резиденция поможет людям стать ближе к этому празднику и проникнуться его волшебной атмосферой, - сказал двукратный обладатель звания «Лучший Дед Мороз Ростовской области» Дмитрий Девятов.

Деревянная резиденция выросла, как по волшебству. Ее открытие стало возможным благодаря неравнодушным людям, которые пожертвовали на строительство более 300 тысяч рублей. Сбор средств Дмитрий Девятов вместе со своей супругой запустил в Интернете на одной из популярных платформ в этом году. Уверенности в том, что люди откликнутся, не было, но каково же было удивление, когда в короткие сроки более сотни дончан перевели деньги, которых хватило на деревянный сруб и утварь. Как считают сами организаторы, произошло предновогоднее чудо.

Братья навек

Главный Дед Мороз Ростовской области надеется, что в скором времени его резиденция станет такой же популярной, как у его доброго товарища из города Великий Устюг.

- Быть Дедом Морозом на Юге тяжело из-за отсутствия снега, но выручает артистизм и донская смекалка в любых ситуациях. Для меня главное-подарить детям праздник. Их улыбка и вера в чудо дорогого стоит, - говорит Дмитрий Девятов. - Главного Деда Мороза России из Великого Устюга я считаю своим братом. Мы по духу очень похожи с ним и это здорово, что теперь на донской земле у нас есть своя новогодняя резиденция.

Зимний волшебник рад новому дому

Зимний волшебник рад новому дому

Чем заняться в новогодние каникулы?

Неподалеку от усадьбы донского Деда Мороза располагается множество творческих площадок, которые придутся по душе детям и взрослым.

Гости смогут прийти в светлицу Марьи-искусницы, где до 13 января каждый день проводятся мастер- классы по изготовлению новогодних поделок. Все желающие смогут своими руками создать деревянную елочную игрушку, а после - забрать ее домой.

А еще здесь есть избушка Бабы Яги, в глубине которой таинственно мерцает печка, а в углу стоит котелок с колдовским

зельем, а с потолка свисает импровизированная паутина. К оформлению каждого уголка сказочного подворья у резиденции Деда Мороза организаторы подошли творчески и вложили душу.

Детям нравится донской Дед Мороз

Детям нравится донской Дед Мороз

На территории сказочного подворья в новогодние каникулы будет работать театр матушки Метелицы, где покажут спектакли для детей.

Приехавших в гости к донскому Деду Морозу гостей также ждет живой уголок. Там мальчишки и девчонки увидят главный символ года — мышь, а также лягушек, рыбок, кроликов и многих других животных. Малыши смогут погладить питомцев и сделать с ними фото на память.

- Работая над проектом донской резиденции Деда Мороза, мы старались сделать так, чтобы здесь было интересно детям и взрослым, чтобы вся семья могла отдохнуть, а также весело провести время в кругу близких по духу людей, - сказала соорганизатор творческого пространства, сотрудник Казачьего экологого-биологического центра Наталья Рущенко.

Усадьба донского Деда Мороза будет работать до 13 января. Завершит праздничную кутерьму мероприятие, посвященное Старому новому году. А потом зимний волшебник отправится на год в отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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