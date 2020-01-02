2020-01-02T12:45:01+03:00
Общество

В первые сутки нового года в Ростовской области появились на свет 108 детей

Часть из них появились на свет с помощью ЭКО
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Малыши порадовали родителей появлением на свет в первый день 2020 годаМалыши порадовали родителей появлением на свет в первый день 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новый год для родителей более сотни малышей начался с хороших ностей. Как сообщили газете «КП» - Ростов-на-Дону» в правительстве донского региона, за первые сутки наступившего 2020 года в роддомах Ростовской области появился на свет 108 детей.

- По оперативным данным, в 2019 году в области появились на свет более тридцати семи тысяч малышей, из них двести двадцать одна двойня и девять троен, - отметили в ведомстве.

Кстати, более шестисот малышей в прошлом году появились на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

- Всего в 2019 году в области было выполнено около 1400 программ ЭКО, их количество полностью покрывает потребность жителей области в данном виде лечения, - рассказали в правительстве Ростовской области.

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Малышей вместе с мамами выписали из Ростовского областного перинатального центра (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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