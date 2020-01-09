ЕГЭ-2020: как правильно готовиться к тестам, что нового в экзаменах, сколько баллов нужно набрать

В 2020 году ЕГЭ пройдет по 15 предметам. Уже известно расписание всех экзаменов для досрочного и основного этапов. В этом году глобальных перемен не ожидается, но по некоторым предметам, все же, корректировки будут.

Теперь выпускники, сдающие математику, смогут выбрать только один уровень – базовый или профильный. Сдать сразу оба не получится. Для экзамена по обществознанию отдельный день, как в предыдущие годы, выделяться не будет. В 2019 году был внедрен новый предмет – китайский язык. В этом году в него внесено несколько новшеств в части уменьшения заданий в разделе и изменения их формата. Также будут нововведения в системе оценки исторического сочинения.

ЕГЭ для выпускников должен стать трамплином перед поступлением в одно из лучших высших учебных заведений. В связи с этим самому абитуриенту необходимо понять, какими он видит свое будущее, профессию и себя. Подобный взгляд в будущее поможет повысить мотивацию школьника к тому, чтобы он более тщательно подготовился к сдаче ЕГЭ. А также поможет выбрать именно тот вуз, который лучше всего раскроет его потенциал.

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