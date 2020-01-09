Перезагрузка: как прийти в себя после новогодних праздников

Новогодние каникулы в народе называют праздником живота - утка с яблоками, жаркое по-домашнему, оливье, селедка под шубой и разнообразие разносолов. Все это и многое другое позволяют себе многие во время череды зимних торжеств. Конечно, вареники с сюрпризами еще впереди. Но советы от ассистента кафедры здорового образа жизни и диетологии РостГМУ Игоря Бычкова будут на пользу всем тем, кто хочет быстро прийти в форму после пиршеств. Тем более, что обычно ограничить себя в дегустации кулинарных изысков бывает очень трудно, и как результат под конец выходных мы с грустью наблюдаем набежавшие килограммы или сантиметры.

ГОЛОДАНИЕ ИЛИ ЯБЛОЧНАЯ ДИЕТА

Специалист уверен: избавиться от лишнего помогут разгрузочные дни.

- Любые виды разгрузочных дней строятся на ограничении питания, - рассказывает Игорь Николаевич. - Один из действенных методов - голодание. В зависимости от степени «загрузки» и особенностей вашего организма оно может длиться от одного до трех дней. В этот период разрешена только чистая питьевая вода и несколько раз в день минеральная - к примеру, «Нарзан», «Славяновская», «Кисловодская», «Ессентуки №4» - для поддержания электролитного баланса.

Если же голодание не устраивает, то есть вариант яблочной диеты.

- Примерная ее схема: в течение дня рацион должен состоять из полутора килограммов яблок и полутора литров воды, - продолжает собеседник. - Но дольше одного дня такой диеты поддерживать не стоит - фруктоза хоть и полезнее сахара, но ее обилие также может навредить здоровью.

МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНАЯ ДИЕТА

Однако ошибочно предполагать, что после такой разгрузки можно снова уплетать фаст-фуд или продолжить майонезный разгуляй.

- После интенсивного разгрузочного дня следует продолжить ограничения, но уже добавляя в рацион калории, - советует Игорь Бычков. - Поэтому можно переходить на молочно-растительную диету - салаты из свежих овощей с маслом или легкой заправкой, кисломолочные продукты, вареные всмятку яйца. При этом не забываем пить много воды. А после пары дней такой диеты можно добавить в ежедневное меню еще и крупы, запеченную тыкву, курагу, чернослив и орехи. Последние, к слову, можно есть в чистом виде или приготовить ореховое молоко (рецепт его приготовления в домашних условиях см. ниже). Кстати, такое молоко можно пить просто так, добавлять в чай или варить на его основе каши. Главное не хранить долго готовый продукт: максимальный срок хранения - три дня в холодильнике.

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ И САУНА

По словам специалистов, хорошо справляются с интоксикацией уже упомянутая минеральная вода и физическая активность, причем как активная, так и пассивная. И если со спортзалом вы пока не подружились, то можно перейти на лайт-вариант - прогулки на свежем воздухе.

А к пассивной активности можно отнести поход в баню или сауну, но с одним обязательным условием - чаепитием. Для этого возьмите с собой термос с травяным чаем или настоем шиповника, которые не просто быстро восстановят водный баланс в организме, но и помогут вывести токсины.

И еще в разгрузочные дни советуют потреблять домашние компоты и морсы, лучше всего из свежих или мороженых ягод. А варить их следует без добавления сахара, но в готовый напиток можно добавить чуть-чуть меда.

КОНКРЕТНО

Как сделать ореховое молоко

- Орехи необходимо предварительно замочить: время замачивания зависит от вида орехов. Так, фундук и миндаль - 8-12 часов; грецкий, пекан и фисташки - 6-8 часов; кедровый орех и кешью - 3-6 часов. А вот свежий кокос и кокосовую стружку можно и не замачивать.

- Перемалываем орехи блендером с небольшим количеством воды. Причем, воду добавляем по мере измельчения орехов - такая последовательность облегчит и ускорит измельчение орехов блендером. Если блендер ручной, то орехи и вода помещаются в удобную емкость, после чего производится измельчение с постепенным вливанием воды. Концентрацию орехов в воде можно подбирать индивидуально. За начальные пропорции можно взять 1:5 - на 100 граммов орехов 500 граммов воды.

- С помощью тонкой хлопковой ткани или марли в несколько слоев процеживаем получившееся молоко в стеклянную емкость. Максимально полезно свежеприготовленное молоко, в случае хранения - максимально два-три дня в холодильнике. Перед употреблением его надо взболтать.

ВКУСНОСТИЩА!

Ягодный морс с имбирем и лимоном

- Берем 2,5 литра воды и ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения. Пока вода будет закипать, подготовим ингредиенты.

- Ягоды для морса можно использовать любые (нужно 400 граммов). Если они замороженные - предварительно разморозить. Измельчаем их в чаше блендера - так можно больше получить из них пользы.

- Берем имбирь и лимон - 50 граммов и одна штука соответственно. Кожицу не очищаем, а тщательно промываем. Затем нарезаем небольшими кусочками, засыпаем тремя столовыми ложками сахара - так выделится больше сока.

- В кипящую воду высыпаем все ингредиенты и снова ждем кипения. Как только все закипит, выключаем и даем постоять полчасика настояться.