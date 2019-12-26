«Этих собак сожгут к Новому году!»: в запредельной жестокости обвинили волонтеры приют в Ростовской области

Активисты волонтерских групп из Ростовской области, занимающиеся спасением бродячих собак, опубликовали скандальный пост в соцсети, шокировавший каждого, кто его просматривал. К размещенной в интернете записи были прикреплены фотографии отловленных догхантерами животных, которых доставили в приют. Для того, чтобы заживо сжечь под Новый год.

- Пишу по просьбе. 25 декабря сожгут этих собачек. Сидят голодные. Может, кому приглянулись или смогут хотя бы передержать. Максимальный репост! - эмоционально взывал к подписчикам паблика Вконтакте возмущенный автор.

Отловленные уличные псы попали в пункт передержки. Фото: vk.com/naydis161

Как выяснилось, клеймом закоренелых садистов, помешанных на бесчеловечном обращении с пойманными четвероногими, активисты пометили сотрудников конкретного собачьего приюта, расположенного в донском регионе.

- Город Новошахтинск, улица Соколовская, 23. Это район городской свалки. На окраине, очень жуткое место. Спаси, подари счастье хвостику! Им всем грозит смерть, - били в набат зоозащитники, вызывая гнев у пользователей сети.

Опубликовавшая запись девушка пояснила, что жуткую историю ей, вроде как, поведала одна знакомая, которая в деталях рассказала о кошмарной практике.

- Смотри, как все происходит. Каждые десять дней они отлавливают собак, держит их на карантине и, если их никто не забирает, усыпляют. Нет никаких штрафов. Да, это незаконно, они должны ловить, стерилизовать и отпускать на место отлова. [Это место – прим.] еще и числится приютом! Вот такой последний приют... Отлов инициирует администрация города, какие тут могут быть штрафы, - цитирует зоозащитница слова волонтерки из Новошахтинска.

"Животным грозит смерть!", - пугали волонтеры пользователей соцсети. Фото: vk.com/naydis161

Однако, в комментариях под постом часть подписчиков выразила сомнение в правдивости столь радикального способа избавления от несчастных собак. Многие заметили, что «сжечь» плавно сменилось на «усыпить». Да и такая мера пользователям интернете показалась чрезмерно избыточной. Посыпались вопросы, касающиеся фактического доказательства этих серьезных обвинений.

-Я просто распространяю информацию. Не знаю, что они там с собаками делать будут, - неопределенно ответила активистка на претензии подписчиков.

Как бы то ни было, но информационная атака, организованная девушкой, возымела успех. Привлеченные броским и пугающим заголовком волонтеры разыскали приют в Новошахтинске и забрали оттуда всех отловленных псов.

- Ура! Мне сообщили, что собачки спасены! Группа волонтеров вывезла их из отлова в нормальные приюты и передержки для дальнейшего поиска хозяев. Скоро мне пришлют фото спасенных собак, сделаю пост. Может, кому приглянется, заберете себе друга, - поделилась радостной вестью активистка.

«Комсомольской правде» удалось связаться с представителями собачьего приюта, о котором шла речь в публикации, и выяснить их версию событий. Как утверждают наши собеседники, громкие обвинения волонтеров не имеют ничего общего с реальностью. Более того, на пылких борцов собираются подавать в суд — своими «фейками» они порочат репутацию учреждения.

- Во-первых, мы не приют, как нас неверно представили волонтеры, а пункт передержки. Во-вторых, никто никаких собак у нас не собирался жечь и в помине. Мы работаем строго в рамках закона. К нам постоянно приезжают зоозащитники, да и просто обычные люди, которые хотят себе забрать питомца. С радостью отдаем им собак — живых и невредимых. У нас есть фото и видеоматериалы акций передачи животных. Сейчас у нас нет ни одной собачки на передержке — всех раздали желающим, - рассказали «КП» в организации.

В приюте все обвинения отвергли. Фото: vk.com/naydis161

Представители учреждения также рассказали о том, как именно осуществляют свою деятельность. По их словам, ничего криминального в процессе этом нет.

- В рамках муниципальных контрактов на отлов безнадзорных животных к нам попадает заявка, которую мы обязаны своевременно отработать. В ней указаны улицы города и номера домов, где жители заметили бродячих собак, проявляющих агрессию. Мы выезжаем на место, фотографируем и делаем видео. Далее пойманных четвероногих везем в ветеринарию, там специалисты производят их полный осмотр. После забираем псов в пункт передержки, где их клиническим исследованием занимается уже наш ветеринар. Если требуется, то он занимается лечением поступивших животных. Потом — передаем собак. Хочу сказать, что волонтеры часто пишут всякую околесицу — что мы, якобы, мучаем своих подопечных, причиняем им страдания. Это откровенная ложь. После Нового года будем подавать в суд иск о клевете, - заявили в приюте.

Собакам ничего не угрожает, рассказали в учреждении. Фото: vk.com/naydis161

Собеседник «Комсомольской правды» выразил убеждение, что подобными необоснованными обвинениями волонтеры демонизируют работу пунктов передержки, пытаясь вызвать общественный резонанс в своих личных целях.