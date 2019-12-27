2019-12-27T10:16:03+03:00
Общество

Шпаргалка для ЕГЭ-2020: как успешно сдать экзамены и выбрать вуз для поступления

Расскажем, как готовиться к ЕГЭ, какие изменения будут в 2020 году и сколько баллов нужно для поступления в вузы
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Шпаргалка для ЕГЭ-2020: как успешно сдать экзамены и выбрать вуз для поступленияШпаргалка для ЕГЭ-2020: как успешно сдать экзамены и выбрать вуз для поступленияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Знаете, какие самые типичные ошибки при сдаче ЕГЭ? Пытаться найти сборник тестов или точные задания в интернете, а также концентрироваться на сложных заданиях, которые дают больше баллов. И мы расскажем, как их избежать.

В ЕГЭ-2020 несколько новшеств. Они коснутся математики, физики и, особенно, китайского языка. Экзамены традиционно пройдут в три периода: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный период стартует 20 марта и завершится 15 апреля, основной период пройдет с 25 мая по 25 июня.

ЕГЭ для многих является трамплином для того, чтобы поступить в лучшее высшее учебное заведение. В связи с этим самому абитуриенту необходимо понять, какими он видит свое будущее, профессию и себя. Подобный взгляд в будущее поможет повысить мотивацию школьника к тому, чтобы он более тщательно подготовился к сдаче ЕГЭ. А также поможет выбрать именно тот вуз, который лучше всего раскроет его потенциал.

О лучших вузах Ростова-на-Дону и о рекомендациях по сдаче ЕГЭ читайте в новом лонгриде: https://www.kp.ru/best/rostov/abiturientam-2019/

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение
По данным источника «КП» в следственных органах замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение, отправив его обратно в СК на доследование [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Тариф бесплатный и конфета в подарок: водитель машрутки удивил пассажиров в Ростове
Ростов-на-Дону вошел в десятку самых популярных городов России у туристов
Рота казаков Войска Донского впервые пройдет строем по Красной площади
Эвакуация автомобилей стала дороже для жителей Ростовской области
В Ростовской области пенсионерка выполнила просьбу внучки и отправилась в тюрьму за помощь террористам
На трассе в Ростовской области водитель иномарки столкнулся с трактором
Ростовская модель Анастасия Костенко умудрилась сломать руку накануне родов
В Ростове на Северном ГАЗель «прилегла отдохнуть» на дорожном кольце
В Ростовской области поймали грабившего автомобилистов местного жителя
Рецидивист из Ростовской области ограбил попытавшуюся его остановить женщину
Угнавшего иномарку приятеля ростовчанина поймали правоохранители
В «Газпроме» объяснили причину тушения Вечного огня в Ростове
Три человека оказались заблокированы в собственном пылающем доме
Резиденция Деда Мороза заработала в ростовском зоопарке
Замерзающий туман ожидает ростовчан 27 декабря
У ростовчан появилась возможность узреть снег в Новогоднюю ночь
Донские власти выделят «Ростов Арене» 12 млн рублей в 2020 году
В Ростове задержали уличного хулигана с ножом
В Ростовской области в ДТП на трассе погибли три человека
Около катастрофы: донская столица стремительно теряет «зеленые легкие»
«Сломали весь релакс»: эротическую программу буйного ростовчанина прервали сотрудники полиции
В Ростовской области перед новогодними праздниками подорожали яйца и капуста
Ростовчанка предложила изменить маршрут движения автобуса № 65