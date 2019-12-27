В Ростове-на-Дону из роддома выписали тройню

В донской столице появились на свет еще одни тройняшки. Из научно-исследовательского института акушерства и педиатрии выписали Ростовского государственного медицинского университета выписали мальчиков, которые родились в начале ноября с весом - от 960 до 1650 граммов. Все это время малыши под присмотром врачей набирались сил и вот настал момент отправиться домой.

Глава семьи приехал на выписку. Фото: пресс-служба Ростовского государственного медицинского университета

Молодую маму с тремя малышами встречал счастливый супруг, родственники, коллеги, сотрудники Перинатального центра, которые помогли деткам появиться на свет. Новогодняя елка, разноцветные букеты, воздушные шары и подарки создали особую атмосферу праздника.

- Это огромная радость для семьи, - говорит многодетный папа, - большое событие. Тем более, трое мальчиков, сыновей – это счастье для любого отца, - отметил глава семьи.

В числе первых молодых родителей поздравил директор НИИАПа Александр Лебеденко.

- Эта тройня особенная. Мы в течение почти месяца предпринимали все меры для того, чтобы продлить срок беременности у мамы. Когда дети родились, самый младший весил всего 960 г, начался этап выхаживания. Радовались каждый день и каждый день переживали. Решение о выписке приняли, когда убедились, что все дети могут находиться в домашних условиях.

Профессионализм врачей помог выходить малышей. Фото: пресс-служба Ростовского государственного медицинского университета

Выходить тройню смогли благодаря профессионализму врачей НИИАПа: акушер-гинекологов, реаниматологов, неонатологов. Сейчас институт полностью обеспечен современным медицинским оборудованием для выхаживания недоношенных детей.

В 2019 году это вторая тройня, которая родилась в НИИАПе.

Малыши больше месяца провели в больнице. Фото: пресс-служба Ростовского государственного медицинского университета

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