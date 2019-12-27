Отказал автопилот: в Ростове-на-Дону самолет «Багдад-Минск» совершил экстренную посадку

В пятницу, 27 декабря, около в ростовском аэропорту Платов совершил экстренную посадку самолет, который летел по маршруту «Багдад-Минск».

Во время полета пилоты самолета Аирбас А321 сообщили об отказе автопилота. Было принято решение об экстренной посадке в Платове.

Причины возникновения неполадок устанавливаются. Дальнейшее решение о смене борта или информации о времени пребывания пассажиров в аэропорту пока нет, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

По его словам, на место произошедшего была отправлена оперативная группа.

Во время экстренной посадки пассажиры, находящиеся на борту воздушного судна Аирбас А321, не пострадали.