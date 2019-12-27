2019-12-27T12:11:00+03:00
Общество

Отказал автопилот: в Ростове-на-Дону самолет «Багдад-Минск» совершил экстренную посадку

Причины происшествия устанавливают специалисты
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пассажиры на борту самолета не пострадалиПассажиры на борту самолета не пострадалиФото: Александр СТЕПАНОВ
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В пятницу, 27 декабря, около в ростовском аэропорту Платов совершил экстренную посадку самолет, который летел по маршруту «Багдад-Минск».

Во время полета пилоты самолета Аирбас А321 сообщили об отказе автопилота. Было принято решение об экстренной посадке в Платове.

Причины возникновения неполадок устанавливаются. Дальнейшее решение о смене борта или информации о времени пребывания пассажиров в аэропорту пока нет, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

По его словам, на место произошедшего была отправлена оперативная группа.

Во время экстренной посадки пассажиры, находящиеся на борту воздушного судна Аирбас А321, не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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