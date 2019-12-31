2019-12-31T11:41:38+03:00
Общество

Первая в истории женщина - посол FIFA Виктория Лопырева поздравила ростовчан с Новым годом!

Она пожелала удачи и счастья в 2020!
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виктория Лопырёва является первой в истории женщиной - послом FIFA. Фото: Предоставлено Викторией ЛопырёвойВиктория Лопырёва является первой в истории женщиной - послом FIFA. Фото: Предоставлено Викторией Лопырёвой
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Дорогие ростовчане!

Где бы я ни была, всегда помню свои корни, свой родной город, в котором родилась и выросла. Ростов-на-Дону - это в первую очередь люди, именно они формируют его атмосферу, делают особенным, не похожим на другие города.

От всего сердца желаю каждому из ростовчан счастья и удачи в наступающем году! Пусть все задуманное удаётся, мечты сбываются, пусть близкие будут здоровы, а сердца согревает любовь. С наступающим 2020-м!

Ваша Виктория Лопырёва.

Телеведущая поделала ростовчанам удачи и счастья в 2020-м году. Фото: Предоставлено Викторией Лопырёвой

Телеведущая поделала ростовчанам удачи и счастья в 2020-м году. Фото: Предоставлено Викторией Лопырёвой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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