В Ростовской области экс-адвокат жестоко расправился с бывшей супругой и закопал ее тело в лесу

Донские следователи подозревают бывшего адвоката в жестокой расправе над экс-супругой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

По версии следствия, в начале 2019 года Владислав Б. предложил бывшей жене встретиться. Мужчина привез ее в гараж. Во время крупной ссоры он 18 раз ударил дончанку молотком по голове и спине. Какое-то время экс-супруга еще подавала признаки жизни. Разъяренный бывший муж вставил ей в горло кляп. Пострадавшая не могла дышать и задохнулась.

После этого злоумышленник вместе со своим знакомым Павлом Г. привезли тело убитой в лес. Мужчины вдвоем опалили ее лицо и тело горелкой, а после закопали труп в лесу и уехали.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что в 2016 году подозреваемый в убийстве экс-супруги организовал поджог автомобиля, который принадлежал другой его бывшей жене. Тогда машину поджог его приятель Павел Г., который помог расправиться с телом убитой . Именно из-за этого три года назад подозреваемого в убийстве лишили статуса адвоката.

Сейчас экс-адвокат арестован, а его соучастник находится под подпиской о невыезде.