2019-12-31T12:30:22+03:00
Общество

В Ростовской области экс-адвокат жестоко расправился с бывшей супругой и закопал ее тело в лесу

Мужчина также сжег автомобиль другой экс-супруги
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Подозреваемый в преступлении арестован. Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской областиПодозреваемый в преступлении арестован. Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области
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Донские следователи подозревают бывшего адвоката в жестокой расправе над экс-супругой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

По версии следствия, в начале 2019 года Владислав Б. предложил бывшей жене встретиться. Мужчина привез ее в гараж. Во время крупной ссоры он 18 раз ударил дончанку молотком по голове и спине. Какое-то время экс-супруга еще подавала признаки жизни. Разъяренный бывший муж вставил ей в горло кляп. Пострадавшая не могла дышать и задохнулась.

После этого злоумышленник вместе со своим знакомым Павлом Г. привезли тело убитой в лес. Мужчины вдвоем опалили ее лицо и тело горелкой, а после закопали труп в лесу и уехали.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что в 2016 году подозреваемый в убийстве экс-супруги организовал поджог автомобиля, который принадлежал другой его бывшей жене. Тогда машину поджог его приятель Павел Г., который помог расправиться с телом убитой . Именно из-за этого три года назад подозреваемого в убийстве лишили статуса адвоката.

Сейчас экс-адвокат арестован, а его соучастник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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