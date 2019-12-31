2019-12-31T14:16:42+03:00
Общество

Первые лица региона поздравили жителей Ростовской области с наступающим Новым годом

Они от все души пожелали людям счастья в 2020 году [фото]
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Первые лица региона поздравили дончан с наступающим Новым годом!Первые лица региона поздравили дончан с наступающим Новым годом!
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В преддверии Нового года губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям региона с новогодним поздравлением. Глава региона прежде всего вспомнил яркие моменты уходящего 2019 года.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

- Друзья, благодарю вас за наш совместный труд. За большие и малые достижения каждого, что сложились в успех всей Ростовской области. Впереди огромное количество новых дел и задач. Знаю, у нас все получится, - говорит Василий Голубев. - Мы позаботимся о наших ветеранах и посвятим им наступающий юбилейный год Великой Победы. Сохраним в душах живую память о победителях, передадим ее новому поколению - нашим детям. Будем беречь славное прошлое и растить настоящее будущее, а также трудиться, отдавая родной земле свое сердце. Все это вместе, единой командой, имя которой - Ростовская область.

Для Ростовской области этот год рекордного урожая хлеба. Донские хлеборобы собрали хороший рожай зерна и масленичных культур.

Председатель областного Законодательного Собрания Александр Ищенко. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Председатель областного Законодательного Собрания Александр Ищенко. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

К поздравлениям присоединился председатель областного Законодательного Собрания Александр Ищенко.

Первые лица донского региона напомнили об успехах, которые достигнуты в экономике благодаря жителям донского края. И обозначили задачи на ближайшие годы. Среди них – выполнение нацпроектов, которые придадут «новый импульс развитию области, ее экономики, социальной сферы, создадут задел для дальнейших преобразований».

В 2020 году знаковым для донского региона станет открытие народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Это символ нашего единения и общий вклад в увековечение памяти о подвиге поколения победителей.

Губернатор и спикер поблагодарили всех жителей за достижения, пожелали здоровья, хорошего настроения и согласия в семье.

-Пусть ваши мечты сбываются, каждый день радует новыми победами и наполняет жизнь любовью и душевным теплом близких, – отмечается в поздравлении.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Глав администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил ростовчан и жителей области с наступающим 2020 годом.

- Это был юбилейный год для донской столицы: в сентябре мы отметили 270-летие нашего любимого города. Была проделана огромная работа, чтобы к своему юбилею Ростов подошел со значимыми показателями и достижениями. И мы продолжаем двигаться вперед!

По его словам, сейчас Ростов активно развивается, и на карте появляются новые микрорайоны. По объемам вводимого в строй жилья донская столица также в числе лидеров. Ежегодно сдается более 1 млн квадратных метров! И это не только жилые дома. Большое внимание уделяется строительству социальных объектов. В этом году построены 2 школы и введен в строй детский сад. После капитального ремонта открыли свои двери 2 общеобразовательных учреждения. Это технологичные, современные учебные заведения.

Председатель городской думы и глава города Ростов-на-Дону Зинаида Неярохина

Председатель городской думы и глава города Ростов-на-Дону Зинаида Неярохина

В канун празднования самого ожидаемого события – наступления Нового 2020-го года председатель городской думы и глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина пожелала добра, мира, любви, успехов и крепкого здоровья каждому.

- Пусть уходящий год запомнится только самыми позитивными моментами: мгновениями счастья от появления на свет новой жизни, от ярких побед и личных достижений, от удачных приобретений, впечатлений и важных семейных событий. А все допущенные ошибки пусть будут исправлены и никогда не повторятся вновь, - отмечает Зинаида Неярохина. - Будем развивать его экономический потенциал, строить новые современные дороги, жилые районы, школы, детские сады, обустраивать парки и скверы. Будем идти вперед, опираясь на опыт старших поколений ростовчан, сохраняя славное историческое наследие Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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