На ремонт моста на Малиновского в Ростове добавили 118 млн рублей

Глава Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о распределении дополнительных средств, полученных регионом из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

По решению губернатора сумма в размере 118 млн рублей будет направлена на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути по улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.

- В том числе предусматривается обновление автомобильной дороги от улицы Факельной до Типографской. Реконструкция дорожного объекта начата в 2019 году. Завершение работ запланировано на 2021 год, - гласит сообщение.

Отметим, что всего же на работы планируется потратить более 2,64 млрд рублей.

Мост на Малиновского ждет масштабная «перестройка». Во-первых, региональные власти намереваются сделать качественный ремонт уже существующей части объекта, во-вторых – в соответствии с проектом разработчиков, должен появиться мост-дублер. Таким образом, проезжая часть дороги расширится до шести полос, вместо текущих двух.

При этом реверсивного движения, аналогичного тому, что было сделано на Ворошиловском мосту, на Малиновского делать не будут.

Ранее стало известно, что ради реконструкции объекта ростовская мэрия собирается отчуждать земельные участки у собственников. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник донской столицы Алексей Логвиненко.

В оставленном мэрией списке значатся 20 объектов для изымания общей площадью почти 9,5 тысяч кв. метров. Они расположены на улицах Малиновского и Напорной, а также переулках Рекордный и Старательный. Кроме того, часть земельных участков относятся к садовым товариществам «Малинка» и «За мир». Внесен в реестр и один жилой объект. Это строение в садовом товариществе «Малинка» площадью 15,5 кв. метров.

Участки и строения будут выкупаться у владельцев за суммы, которые определит независимый оценщик имущества. В случае отсутствия взаимопонимания между собственниками и мэрией, администрация города прибегнет к судебным инстанциям.

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