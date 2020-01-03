«Римской свечой раздробило череп»: стали известны подробности смертельного фейерверка в Ростовской области

Пренебрежение элементарными правилами безопасного использования пиротехники вкупе с роковой случайностью стали причинами гибели жителя Таганрога, получившего смертельное ранение в голову в новогоднюю ночь.

Напомним, что происшествие произошло при запуске праздничного фейерверка, во время которого горящая петарда попала прямо в человека.

Как сообщил источник в правоохранительных органах «Блокноту Таганрог», 34-летнего горожанина подвело желание запустить сделать салют эффектнее.

— Он купил фейерверк типа «Римская свеча». По инструкции, ее нужно было вставить в землю, либо в снег. Но мужчина решил поместить ее в трубу, чтобы сделать залп салюта еще выше. Несколько залпов вышло, а последний - нет. Таганрожец подошел к фейерверку, чтобы проверить. И в этот момент произошел финальный запуск. Залп был настолько сильным, что мужчине раздробило череп, - приводит издание слова источника.

Потрясенные очевидцы инцидента немедленно вызвали скорую. Пострадавшего доставили в городскую больницу, где медики стали бороться за его жизнь. Несмотря на все усилия, житель города скончался от ранения на операционном столе ночью 1 января.

Сообщается, что у погибшего остались жена и двое детей.

СУ СК России по Ростовской области проводит проверку по факту случившегося.

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