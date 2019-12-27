Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Новым годом

Дорогие ростовчане!

Подходит к концу 2019 год. Традиционно мы подводим итоги своей деятельности и строим планы на будущее.

Это был юбилейный год для донской столицы: в сентябре мы отметили 270-летие нашего любимого города. Была проделана огромная работа, чтобы к своему юбилею Ростов подошел со значимыми показателями и достижениями. И мы продолжаем двигаться вперед!

В 2019 году город сохранил лидирующие позиции по ведению и поддержке бизнеса: по количеству индивидуальных предпринимателей мы занимаем 1 место среди городов-миллионников.

Ростов активно развивается, и на карте появляются новые микрорайоны. По объемам вводимого в строй жилья донская столица также в числе лидеров. Ежегодно сдается более 1 млн квадратных метров! И это не только жилые дома. Большое внимание уделяется строительству социальных объектов. В этом году построены 2 школы и введен в строй детский сад. После капитального ремонта открыли свои двери 2 общеобразовательных учреждения. Это технологичные, современные учебные заведения.

В феврале заработала поликлиника для взрослых и детей на 100 посещений в микрорайоне Суворовском. В завершающей стадии строительство детской поликлиники в Железнодорожном районе на ул. Профсоюзной, а также капитальный ремонт здания неврологии городской больницы №1 им. Семашко.

Наш город преображается, в том числе, благодаря Национальным проектам «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда». Это новые дороги, модернизированные больницы и поликлиники, комфортные улицы и дворы. Масштабы работ – колоссальные! Одних только школ будет построено 19.

Уверен, что на фундаменте, заложенном этими проектам, мы построим город будущего. У нас есть для этого и силы, и возможности!

Мне хотелось бы поблагодарить всех ростовчан за проделанную в 2019 году работу! Вы потрудились на славу!

Следующий год потребует от нас не меньшей самоотдачи и консолидации городского сообщества. Россия отметит 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к этой знаменательной дате ведется уже сейчас. В Ростове проживают 557 ветеранов Великой Отечественной войне. Это гордость донской столицы! И у каждого из нас еще есть шанс сказать этим героям «спасибо» лично. Сказать словом, делом, вниманием. Перед нами стоят актуальные для сегодняшнего дня задачи по сохранению исторической памяти, увековечиванию памяти защитников Отечества, работе с подрастающим поколением. Убежден, что Ростов не уронит чести «Города воинской славы».

Дорогие друзья! В эти предпраздничные дни примите самые теплые пожелания счастья, крепкого здоровья, удачи и благополучия. Пусть 2020 год станет для каждого из вас годом новых достижений, побед и успеха! А наш любимый город - Ростов-на-Дону - станет еще лучше, еще краше и уютнее. С Новым годом!