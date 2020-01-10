2020-01-10T18:22:35+03:00
Происшествия

Вышедший из Ростова российский танкер врезался в рыболовецкую лодку у берегов Турции

Из шести пострадавших человек трое пропали без вести
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Экипаж российского танкера в инциденте не пострадал. Фото: fleetphoto.ruЭкипаж российского танкера в инциденте не пострадал. Фото: fleetphoto.ru
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Российский танкер-химовоз Glard-2, отправившийся в Турцию из ростовского порта, сегодня, 10 января, столкнулся с местным рыболовецким катером, который получил сильные повреждения из-за мощного удара и затонул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора Стамбула.

- В районе Кильоса в 6.35 (мск) танкер под российским флагом Glard-2 столкнулся с рыболовецкой лодкой Dursun Ali Coskun, после чего катер затонул, - гласит сообщение.

В результате трагического инцидента пострадали шестеро турецких рыбаков. Троих из них удалось оперативно спасти, еще трое в настоящее время числятся пропавшими без вести. Спасатели не оставляют надежды найти их живыми.

Судно перевозило груз подсолнечного масла из порта Ростов в порт Измир.

По словам заместителя директора по безопасности компании Samaratransshipping Ltd Co. (владельцы танкера) Алексея Нюничкина, аварию спровоцировала именно рыболовецкая лодка, а не российский корабль.

- В 6:07 рыбацкое судно столкнулось с нами, ударило в левый борт. Все наблюдалось и подавали знаки ему. Судно проходило нас по корме, потом резко развернулось и пошло на борт, - цитирует РИА Новости Нюничкина.

Кроме того, собеседник агентства пояснил, что в настоящее время танкер стоит без повреждений на рейде в Черном море. Пострадавших среди его команды нет, а все 14 членов экипажа Glard-2 находятся на борту грузового судна.

Пока морской пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана. Сейчас устанавливаются вероятные причины произошедшего столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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