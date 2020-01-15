«Робофест-Ростов-на-Дону»: В ДГТУ пройдет открытый фестиваль для школьников и студентов

16-17 января пройдет открытый робототехнический фестиваль для школьников и студентов «Робофест-Ростов-на-Дону». Он ежегодно проводится в ДГТУ. На этот раз его участниками станут свыше 40 команд из Ростова-на-Дону, Таганрога, Аксая, Краснодара, Невинномысска, Ставрополя и Волгограда. А на площадке мероприятия соберутся юные электроники, программисты и конструкторы в возрасте от шести до 18 лет.

- Ежегодно на фестивале «Робофест-Ростов-на-Дону» собираются талантливые школьники Юга России, – объяснил руководитель ресурсного центра робототехники ДГТУ Евгений Гаранин. - В этом году ребятам предстоит выполнить разнообразные задания: роботы команд должны суметь пройти заданную траекторию, распознать цветные объекты, совершить определенный набор манипуляций с предметами.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут соревнования и конкурсы как для начинающих робототехников, так и для опытных участников.

Как рассказали в Донском государственном техническом университете, на соревнованиях EcoNet 10+ робототехнические системы команд, возраст участников которых составляет от 10 до 13 лет, будут состязаться в скорости и точности совершения различных манипуляций с объектами, такими как распознавание, захватывание и сортировка образцов мусора с движущегося конвейера. Состязания входят в программу «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

Другая номинация - Hello, Robot! LEGO - предназначена для начинающих робототехников. Роботы команд должны за минимальное время пройти маршрут или расставить фишки на заданные метки. Соревнования проводятся в двух возрастных группах: для учащихся 2-4-х классов – «РобоФишки», для учащихся 5-6-х классов – «РобоПутешественник».

А соревнования Hello, Robot! OPEN проводятся в двух возрастных группах: для учащихся 3-х классов – «РобоКурьер», для учащихся 6-7-х классов – «РобоПеревозчик». Роботу необходимо за минимальное время переместить в заданное место предметы.

Также в рамках фестиваля пройдет еще и региональный этап олимпиады «Робофест» для учащихся 7-9-х и 10-11-х классов.

К слову, оценивать выступление участников будут сертифицированные судьи из опорного вуза и регионов Юга России. Группу экспертов возглавит программист ресурсного центра робототехники ДГТУ Виктория Губанова.

А победители состязаний поедут в Москву на заключительный этап олимпиады. Он пройдет на площадках фестиваля «Робофест-2020» и в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

ВАЖНО!

Фестиваль «Робофест-Ростов-на-Дону» будет проходить 16-17 января с 10:00 до 16:00 в 8-м корпусе ДГТУ (пл. Гагарина, 1).