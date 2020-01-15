2020-01-15T13:23:40+03:00
Общество

В Ростовской области определили более 150 мест для крещенских купаний

У каждой купели будут дежурить спасатели, скорая и полиция
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Верующие считают, что вода в Крещение становится святойВерующие считают, что вода в Крещение становится святойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Тысячи православных христиан отметят один из самых важных праздников - Крещение. Верующие считают, что вода в это время становится святой. Как сообщает ГУ МЧС по региону, в Ростовской области предварительно определена 151 купель.

Люди стремятся искупаться в проруби, чтобы очиститься от грехов и улучшить здоровье, поэтому все места купания оборудуется лестницами и перилами в местах входа и выхода, а также специальными ограничителями, которые не позволят купающимся заплыть под лед.

В донской столице будут работать восемь купелей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице будут работать восемь купелейФото: Михаил ФРОЛОВ

- Согласно требованиям безопасности у каждой купели будут осуществлять дежурство спасатели, бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Спасательные посты будут укомплектованы всем необходимым, - отметили в ведомстве.

В Ростове-на-Дону на Крещение в Ростове будут оборудованы восемь купелей в разных районах города. Опытные купальщики советуют взять с собой пару больших махровых полотенец, резиновые тапочки с рифленой подошвой, чтобы не упасть, шерстяные носки, хорошее термобелье, шерстяную шапку, шарф, а также термос с горячим чаем и медом.

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Все адреса площадок, а также полезные советы специалистов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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