В Ростовской области «горе-банкиру» грозит три года тюрьмы за кражу сведений о клиентах

В одном из банков Ростовской области кредитный менеджер незаконно скопировал конфиденциальную информацию о клиентах.

«Горе банкир» переслал часть данных на заранее открытые подставные почтовые адреса, а часть информации скопировал на флешку. Сотрудник попытался вынести флешку из здания банка, а часть отправить по электронной почте, но пересылка информации была заблокирована.

- В ходе расследования оказалось, что на накопителе находилось три тысячи файлов, которые содержали сведения не только о клиентах, но и коммерческих организациях, кредитах и другая информация, переданная банку, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

По его словам, утечку конфиденциальных данных помогла предотвратить своевременная работа службы безопасности банка и сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудниками Каменского следственного отдела МВД было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в хищении данных может быть привлечен к ответственности по части 2 статьи 183. В случае, если его вина будет доказана, то он может отправиться в колонию на срок до трех лет.

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