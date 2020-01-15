2020-01-15T18:17:16+03:00
Общество

Александр Ищенко: «В послании Владимира Путина можно увидеть прообраз общенациональной идеи»

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области оценил потенциал предложений главы государства
ЮРИЙ ПОЗДНЯК
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Александр Ищенко отметил, что в своем послании президент выстроил целую систему заботы о будущем юных граждан России. Фото: donland.ruАлександр Ищенко отметил, что в своем послании президент выстроил целую систему заботы о будущем юных граждан России. Фото: donland.ru
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Спикер донского парламента Александр Ищенко назвал послание главы государства Владимира Путина к Федеральному собранию «абсолютно революционным», отмечая, прежде всего, мощный социальный и консолидирующий нацию посыл, пронизывающий речь президента.

- В послании президента Федеральному собранию, можно увидеть прообраз общенациональной идеи, которая должна стать высшей объединяющей целью и смыслом при принятии любых государственных решений. Это - сбережение нации. Сегодня речь идет уже не только о повышении и поддержке рождаемости, хотя абсолютно революционные идеи о расширении материнского капитала и выплат на детей президент озвучил. Главное, что президент ставит задачу смотреть дальше, на годы вперед, - выразил уверенность председатель регионального Заксобрания.

Как подчеркнул Александр Ищенко, в своем обращении глава государства завел речь не о разрозненных мерах соцподдержки, а выстроил целую систему заботы о будущем юных граждан нашей страны: об уровне доходов родителей, о стимулировании классных руководителей, вкладывающих свою душу в подопечных, о возможностях и доступности бесплатного высшего образования, и прежде всего - в регионах России.

- Мне было чрезвычайно приятно услышать, что Владимир Владимирович объявил о необходимости единого обеспечения горячим бесплатным питанием школьников начальных классов. Если помните, в минувшем году Законодательное Собрание Ростовской области обращалось в Государственную Думу с федеральной инициативой о том, чтобы обеспечение питанием школьников было единым для всей страны и не зависело от возможностей отдельных регионов или муниципалитетов. Спасибо президенту за такой ответ на насущные вопросы регионов, - поблагодарил национального лидера Александр Ищенко.

Спикер донского парламента также отметил, что повышение качества и уровня жизни требует и повышения качества государственного управления.

- Вот почему прозвучали назревшие инициативы с учетом поправок к Конституции обеспечить сбалансированность ветвей власти с повышением роли и ответственности парламента, правительства и губернаторского института - Государственного Совета. При этом также подчеркнута необходимость укрепления полномочий публичной власти на местах - то есть органов местного самоуправления, - уточнил Александр Ищенко.

Председатель ЗС добавил, послание главы государства является прямым руководством при определении приоритетов федерального и регионального законотворчества. На ближайшем заседании ЗС РО, которое состоится 20 февраля, будет вынесен проект постановления о реализации этих мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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