ЕГЭ-2020: как после школы получить хорошую профессию

У выпускников 2020 года впереди очень насыщенный период. Нужно подготовиться к экзаменам, сдать первичное егэ и, конечно, выбрать вуз, в который нужно будет подавать документы.

Уровень конкуренции сейчас среди абитуриентов заметно увеличился. Поэтому выбирать вуз и направления подготовки нужно очень тщательно, трезво оценивая его статус и свои возможности.

В новом материале мы расскажем о том, в каком вузе география практик охватывает всю территорию России – от Калининграда до Камчатки, ученики какого вуза проходят обучение в лабораториях с системами современной цифровой связи, какие специалисты помогают детям с ограниченными возможностями. Также читайте обо всех изменениях в ЕГЭ-2020, самых распространенных ошибках при сдаче экзаменов и многом другом.

«Шпаргалка для ЕГЭ-2020» - https://www.kp.ru/best/rostov/abiturientam-2019/