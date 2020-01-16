«Она искала добрую душу, а получила переломы»: Водитель-душегуб зверски давил собаку на глазах у изумленных прохожих

Вопиющий случай, вызывающий шок, недоумение и даже какой-то ступор, произошел в городе Шахты Ростовской области. На глазах у обескураженных прохожих водитель иномарки просто наехал на собаку, а потом еще и резко дал по газам, укатив восвояси с места ЧП. Сейчас эту жуткую историю активно обсуждают в социальных сетях, а неравнодушные борются за жизнь дворняги. Не исключено, что та никогда не сможет больше ходить.

- Это было около четырех часов утра на остановке «Машиносчетная», - рассказала директор «Центра Святобор» Ольга Мосиюк. - Собака бежала за машиной. Хотя на светофоре ну сильно ли там разбежишься? Но вместо того, чтоб притормозить или добавить скорость, водитель не придумал ничего лучше, как вильнуть в сторону и прямо на собаку. Даже в голове не укладывается: он специально ее давил! Причем на глазах у немногочисленных, но ожидавших транспорта людей.

Растерявшиеся прохожие даже не записали автомобильный номер водителя-душегуба. Они сразу же начали искать того, кто бы мог помочь дворняге, которая тихо и обреченно поскуливала от невыносимой боли.

- Когда мы приехали, несчастная просто лежала в грязи, окруженная толпой людей, - продолжает Ольга. - Она ждала помощи. И после того, как позвонили нам, мы забрали собачулю.

Уже в ветклиники волонтерам рассказали, что у собаки переломы таза и бедра, а еще сильная контузия... И даже сначала думали, что перелом позвоночника. Но все же есть вероятность, что у бедняги просто болевой шок, а значит она справится, и когда-то все-таки сможет ходить.

На рентген, операцию и лекарства зоозащитники уже потратили около семи тысяч рублей. Сколько еще потребуется средств, неизвестно. А пока бедняга пластом на одном боку лежит в их приюте под действием сильных обезболивающих и лишь изредка открывает глаза. А в них только одна просьба: ну сделайте же вы что-нибудь, чтобы не было так больно!

ВАЖНО!

Если вы хотите помочь, карта Сбербанка 4276 1609 8849 2832 открыта на имя Ольги Мосиюк и привязана к номеру телефона 89064189459.

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