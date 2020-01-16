2020-01-16T12:09:33+03:00
Общество

Новое здание Театра кукол в Ростове начнут строить в 2023 году

До этого власти должны определиться с земельным участком
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Ростовскому Театру кукол обещают построить новое красивое здание. Фото: rostovgreek.ruРостовскому Театру кукол обещают построить новое красивое здание. Фото: rostovgreek.ru
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Резонансную тему передачи ростовского Театра кукол в собственность Русской православной церкви прокомментировала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. Она сообщила о том, что для учреждения построят другое здание.

По ее словам, вопрос о предоставлении нового помещения для театра прорабатывался целых шесть лет. За это время было рассмотрено несколько вариантов решения задачи — от предоставления помещения вторичного пользования, с последующей реконструкцией, до выделения земельного участка и возведения постройки «с нуля».

- Всего было рассмотрено около семи крупных предложений. Среди них - Зеленый театр на Театральной площади, кинотеатр «Ростов», Дом культуры энергетиков на Семашко и площадь Ленина. Все варианты согласовывались с общественностью, работниками театра, а также родителями юных зрителей. Отмечу, что в итоге ни одно из этих мест не подошло по принципиальным критериям. Например, Северный жилой массив не подошел из-за удаленности от центра города, а у кинотеатра «Ростов» другие технические характеристики и отсутствие парковки для транспорта, из-за чего автобусы с детьми не смогли бы подъехать к зданию, - пояснила Анна Дмитриева.

В сложившейся ситуации логичным выбором стало решение о возведении нового равноценного здания, в котором будут соблюдены все требуемые нормативы. Как уточнила министр, власти Ростова занимаются поиском подходящего земельного участка, где можно было бы построить современное и красивое здание Театра кукол.

- Ориентировочно, такой участок будет выделен в 2021 году. В 2022 году планируется создать проектно-сметную документацию, после чего, в 2023 году, уже может начаться строительство. Возможно, эти сроки будут сдвигаться, в том числе из-за внесения изменений в законодательство, – разъяснила Анна Дмитриева.

Она добавила, что на текущем этапе сложно даже примерно оценить стоимость работ по строительству нового здания театра. Предполагается, что финансовые средства будут привлечены из нескольких источников, в их числе — федеральный бюджет.

Анна Дмитриева подчеркнула, что донское правительство и региональное министерство культуры оказывают постоянную поддержку ростовскому кукольному театру — причем, не только непосредственно денежную, но и также юридическую.

Кроме того, министр подтвердила, что учреждение останется в помещении на Университетском до тех пор, пока ему не предоставят равноценное или, возможно, даже лучшее помещение. Работать театр будет в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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