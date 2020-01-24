Агропромышленный форум юга России-2020 соберет 185 крупнейших игроков сельхозрынка и свыше 9 000 посетителей

Агропромышленный форум Юга России, один из крупнейших аграрных проектов в ЮФО, пройдет в «ДонЭкспоцентр» с 26 по 28 февраля 2020 года на старте весенне-полевых работ. В его рамках будут работать выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии», которые привлекают внимание более 9 000 посетителей каждый год.

Форум является одной из самых масштабных площадок в России, где представители аграрного бизнеса могут продемонстрировать технику, оборудование и материалы для производства и переработки сельхозпродукции. Проект проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Фото: предоставлено ГК "ДонЭкспоцентр

В 2020 году на выставочной площади 23 000 кв. м. соберутся свыше 185 экспонентов из более чем 30 регионов России и зарубежных стран. Среди участников – такие крупные игроки сельскохозяйственного рынка, как «Альтаир», «Ростсельмаш», «Техмаш», «Биоагросервис», «Фосагро», «Щелково Агрохим».

Последние разработки и лучшие образцы сельхозтехники, автоматизации и запчастей будут представлены на выставке «Интерагромаш». А именно – весь спектр техники для работы на земле (тракторы, комбайны, кормоуборочная и почвообрабатывающая техника, посевные и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений, защиты растений) и разнообразное оборудование для автоматизации (сельскохозяйственная навигация, курсоуказатели, базовые станции RTK) от ведущих региональных, федеральных и мировых производителей и дистрибьюторов. Среди участников – «Topcon Agriculture», «Агролига», «Адамантис», «Алмазсельмаш», «Аэромех», «Ключагро», «Литер», «РТИ-поставка», «СТР-Агро», «Техснаб», ТД «Строймашсервис» и «Химсервис». Впервые на Агропромышленном форуме юга России – «Агровест».

Фото: предоставлено ГК "ДонЭкспоцентр

Выставка «Агротехнологии» предлагает посетителям ознакомиться с широким выбором агрохимической продукции (высокоэффективные средства защиты растений, удобрения), разнообразным посадочным материалом и семенами высочайшего качества, а также с последними научными разработками и достижениями селекции. Оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции, а также все необходимое для животноводства также являются неотъемлемой частью экспозиции выставки «Агротехнологии». В число участников выставки входят такие компании, как «Агри 2.0», «Агро Эксперт Груп», ТД «Агромастер», «Азур-Нива», «Агрохимпром», «Биоцентр НПО», «Гавриш Дон», «Глобал Эксперт», инженерный центр «Геомир», «Кирово-Чепецкая химическая компания», «Лигногумат», «МТС Агро-Альянс», «НВП Башинком», «Нутритех Рус», «Паритетагро», «Содружество», «Союзагрохим», «Союзагрохимторг / АгроСил», «Фактория», «Челябснабкомплект», «Щекиноазот» и «Элтемикс». Впервые среди экспонентов – компания «Волски Биохим».

Фото: предоставлено ГК "ДонЭкспоцентр

Из года в год Агропромышленный форум юга России отличает насыщенная деловая программа. В его рамках традиционно проводится Аграрный конгресс юга России, ключевым мероприятием которого является Предпосевное совещание для муниципальных районов Ростовской области, а также три большие тематические конференции по вопросам растениеводства, животноводства и сельхозтехники. Круглые столы, семинары и мастер-классы по различным темам в сфере АПК, разнообразные презентации и демонстрации от участников Форума – АПФЮР-2020 предложит посетителям большое количество возможностей для делового общения и обучения.

Фото: предоставлено ГК "ДонЭкспоцентр

Место проведения: «ДонЭкспоцентр», пр. М. Нагибина, 30.

Вход свободный.

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