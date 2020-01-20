Синоптики пообещали ростовчанам облачность и похолодание

В Ростове наступит временное похолодание. Сколько продержится минусовая температура, пока неизвестно. Погода в течение дня будет облачной, возможны лишь редкие прояснения.

С утра идущие на работу ростовчане уже ощутят на себе прохладный морозный фронт, температура воздуха будет не выше -2...-5 градусов. Днем станет немного теплее и столбик термометра поднимется до отметки +1...+2 градуса. А вот вечером немного похолодает и температура упадет до -1 градуса. Погода будет облачной без прояснений, осадков на сегодняшний день не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления - северо-восточное и северное. Скорость порывами будет достигать 4-6 метров в секунду. На дорогах водителей ближе к полудню будет поджидать черный лед, а в течение остального дня дорога будет полностью сухой. Видимость ничто ограничивать не будет.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление будет все еще оставаться слегка повышенным 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 56 до 89%. Магнитных бурь на сегодняшний день не ожидается, но от небольших возмущений все-таки никуда не деться.

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Температура воздуха опустится до отметки -3.