2020-01-20T08:10:47+03:00
Общество

Синоптики пообещали ростовчанам облачность и похолодание

Температура воздуха опустится до -5 градусов
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове ожидается похолоданиеВ Ростове ожидается похолоданиеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростове наступит временное похолодание. Сколько продержится минусовая температура, пока неизвестно. Погода в течение дня будет облачной, возможны лишь редкие прояснения.

С утра идущие на работу ростовчане уже ощутят на себе прохладный морозный фронт, температура воздуха будет не выше -2...-5 градусов. Днем станет немного теплее и столбик термометра поднимется до отметки +1...+2 градуса. А вот вечером немного похолодает и температура упадет до -1 градуса. Погода будет облачной без прояснений, осадков на сегодняшний день не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления - северо-восточное и северное. Скорость порывами будет достигать 4-6 метров в секунду. На дорогах водителей ближе к полудню будет поджидать черный лед, а в течение остального дня дорога будет полностью сухой. Видимость ничто ограничивать не будет.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление будет все еще оставаться слегка повышенным 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 56 до 89%. Магнитных бурь на сегодняшний день не ожидается, но от небольших возмущений все-таки никуда не деться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Облачность и холодный северный ветер ожидают ростовчан 17 января.

Температура воздуха опустится до отметки -3.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Донской завод «Кока-кола» заплатит 6,5 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды
Ростовчанка Татьяна Котова козырнула перед подписчиками стройными ножками и точеной фигуркой
Ростовчанин обратился в суд из-за обряда крещения в школе
Дончанин жестоко расправился с сожительницей
На донской трассе в аварии пострадала женщина и 4-летняя девочка
Хулиганы изрисовали 13 ростовских автобусов
В Ростове-на-Дону загорелся мукомольный завод
Ростовские хоккеисты по буллитам выиграли в матче с ЦСК ВВС
В Ростове-на-Дону во время пожара погибла пенсионерка
Два рецидивиста отправятся в колонию строгого режима за кражу пары бутылок коньяка из магазина
Футболист Дмитрий Тарасов признался в любви дочери Анастасии Костенко
Ростовские гандболистки обыграли ЦСКА в домашнем матче
Многодетная мама Полина Диброва рассказала о болезни сына
Хулиганство ростовского «Джеки Чана» попало на видео
В центре Ростова восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии
''Пацан сказал – пацан сделал'': Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина заставили прийти на игру в рубашке 30-летней давности
В Ростовской области появилась 150-я мотострелковая дивизия на украинском направлении
Грабителя-рецидивиста задержали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону возле Центрального рынка загорелся автобус с пассажирами
"Лучше бы о людях подумали": Ростовчан возмутила подстилка для кошки на автобусной остановке