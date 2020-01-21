«Плати деньги или подкинем наркотики!»: В Ростове-на-Дону майор полиции пожаловалась на начальника за вымогательство и угрозы

Начальница отдела дознания в отделении полиции № 6 Ирина К. обвинила своего руководителя в том, что он требовал с нее деньги за «спокойную работу» в течение полугода.

На протяжении нескольких месяцев женщине со стороны начальника поступали требования о регулярной передаче крупной суммы. Сначала беседа с Ириной К. шла в дружеской манере, но, когда оказалось, что платить деньги ростовчанка не собирается, руководитель решил действовать радикально, сообщил источник в правоохрантильных органах региона.

По рассказам потерпевшей, начальницы отдела дознания, двое ее коллег отобрали у нее мобильный телефон и закрыли в кабинете у начальника. В течение нескольких часов Ирину К. запугивали со словами: «Плати деньги или подкинем наркотики!».

После этого майор полиции решила действовать радикально. Женщина не стала спускать ситуацию на тормозах и написала на руководителя жалобу. В отделении полиции № 6 прошла проверка, но подтверждений словам потерпевшей сотрудники правоохранительных органов так и не нашли.

- В результате проверки по сообщению о возможных неправомерных действиях в отделении полиции № 6 о неправомерных действиях по изложенному факту данные не подтвердились, - прокомментировали "Комсомольской правде - Ростов" в ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас материалы перешли в региональное отделение Следственного комитета, специалистам которого теперь предстоит разобраться в этом деле.

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