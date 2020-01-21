«Большой привет от Михалыча!»: В ростовскую клинику, где спасли изувеченного алабая, привезли еще двух покалеченных «азиатов»

В Ростове-на-Дону спасают еще двоих алабаев, которые были жестоко изувечены и выброшены на улицу. Ни у зоозащитников, ни у ветеринаров не укладывается в голове - есть ли вообще предел человеческой жестокости?

Парень осваивается в Обители.Фото: Личный архив героя публикации

МИХАЛЫЧ СТАЛ НАРОДНЫМ ЛЮБИМЦЕМ

Несколько недель врачи буквально с того света вытягивали огромного пса, которого заметили на трассе под Ростовом-на-Дону. Бедняга был не просто избит. Как рассказала ростовчанка Галина Косова (именно она спасла собаку, отвезла в клинику и забрала сейчас к себе, - прим. автр.), складывалось ощущение, что пса вначале отдали на растерзание бойцовским собакам, а потом добивали дробью.

Но окровавленному животному удалось спастись - выбраться поближе к людям. О Михалыче - так назвали алабая, потому что он похож на большого плюшевого медведя - написали, в том числе и в «Комсомолке». И неравнодушные люди со всего мира (!) собрали на его лечение около полумиллиона рублей. К счастью, врачам удалось сохранить народному любимцу-медвежонку жизнь, а вот восстановить зрение - уже нет.

Михалыч держит хвост пистолетом.Фото: Личный архив героя публикации

«НОС - ПО ВЕТРУ, А ХВОСТ - ПИСТОЛЕТОМ!»

На днях Михалыча выписали из больницы, и он переехал в свой новый дом - приют «Обитель мудрых псов». В свое время Галина вместе с мужем создали его сами, продав квартиру в городе и переехав в сельскую местность, где и построили просторные вольеры для брошенных собак. Здесь живут больше ста старичков, окруженных особыми заботой и уходом.

- Большой всем привет от Михалыча! - передает Галина. - Парень уже с удовольствием гуляет по территории. Всем интересуется, ведь вокруг столько незнакомых запахов и столько всего нового. Как говорится, нос по ветру, а хвост - пистолетом! К сожалению, подготовленный вольер маловат для такого крепыша, поэтому в срочном порядке расширяем. Восстановление идет потихоньку. Но прогресс на лицо. И да - настроение у него отличное!

Этот Алабай попал в Ростов-на-Дону из Кисловодска.Фото: Личный архив героя публикации

«РЕШИЛИ, ЧТО У МЕНЯ ПИТОМНИК ДЛЯ ИЗУВЕЧЕННЫХ АЛАБАЕВ»

Правда, Галине сейчас не до особой радости.

- К сожалению, многие люди думают, что если мы частный приют, то купаемся в роскоши, а нам поступают какие-то государственные дотации, - говорит она. - Я, действительно, в свое время продала квартиру, чтобы построить Обитель. Здесь живут те старички, которые никому кроме меня не нужны. Но собакам нужен правильный уход - лекарства, витамины, корм, подстилки, стирка и уборка, а мы существуем исключительно на добровольные пожертвования. А после истории с Михалычем, некоторые отчего-то решили, что у меня питомник алабаев!

Так, одного из них буквально на днях привезли из Кисловодска. У животного сильно порезана шея - сложилось мнение, что его душили веревкой или проволокой, а еще сильно издевались. У пса идет сильный воспалительный процесс в организме. И не меньше двух недель он пробудет в ростовской клинике. Вдобавок ко всему собака еще и истощена.

А этот ростовский алабай пока не доверяет людям после той боли, которую пережил.Фото: Личный архив героя публикации

«СПАСАЙ, А ТО УБЬЮТ!»

Еще одного алабая Галине «пристроили» другие сердобольные горожане со словами «Спасай, а то убьют!». Собаку обнаружили на Западном - в спальном микрорайоне Ростова-на-Дону, когда он был привязан к столбу и вел себя агрессивно. Сейчас он также находится в клинике. И после выписки ему потребуется еще и работа с кинологом, чтобы адаптировать его к нормальной жизни.

- И, конечно, все это требует огромных финансовых средств, - вздыхает женщина. - Наверное, если бы я смогла спасти всех, то так и было бы. Но мы частный приют, у нас ограничены силы и возможности. А безграничны, пожалуй, только наши сердца. И очень больно и обидно, когда ими пользуются, перекидывая свои беды и проблемы на нас. Ведь крайними в каждой такой ситуации всегда остаются животные...

Врачам удалось спасти жизнь собаке.Фото: Личный архив героя публикации

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ВНИМАНИЕ!

Если вы хотите помочь приюту «Обитель мудрых псов», звоните по телефону 8-962-957-79-89 администратору Ирине Евгеньевне З. Средства на корм, лечение животных можно перечислить на карту Сбербанка 5336 6901 8358 0432. Она привязана к номеру телефона, указанному выше.

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