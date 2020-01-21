«Миллионные штрафы и конфискация»: В Ростовской области полсотни автовладельцев лишись иномарок

«Мерседесы», Porshe и другие иномарки премиум-класса стали ловушкой для любителей покупать дешево. Только за год в Ростовской области 51 автомобиль был конфискован за то, что колесил по территории региона незаконно. Об этом сообщили в Южном таможенном управлении.

Причина - в нарушении правил временного ввоза автомобилей. Обычно предприимчивые хозяева иномарок действуют следующим образом: въезжают через границу на своем автомобиле. По закону без уплат различных таможенных платежей машина может быть на территории нашей страны не больше года. Потом нужно подавать соответствующее заявление таможенникам, дабы авто разрешили задержаться на подольше.

Однако некоторые хозяева иномарок предпочитают просто избавиться от своих железных конец, продав их через бесплатные доски объявлений или своим знакомым. Правда, провести по закону такую сделку не просто и дорого. А потому договариваются на месте - мол, ездишь с этими же номерами по доверенности, а если понадобится - переоформим. Собственник заверяет, что никаких проблем с законодательством не будет и необходимо только периодически продлять срок ввоза автомобиля. Учитывая, что «Мерседес» ценой в 3,5 миллиона рублей могут отдать и в семь раз дешевле, некоторые даже не задумываются. А тут, как говорится, скупой платит дважды.

Обычно попадаются такие любители халявы и престижа во время рейдов, которые устраивают таможенники совместно с госавтоинспекторами. Если за рулем авто не его хозяин, а машина находится на российской территории больше года, то авто светит не только конфискация, а хозяину крупный денежный штраф.

Только в минувшем году 763 водителя попались на нарушении правил временного ввоза автомобиля и заплатили в общей сложности почти два миллиона рублей административных штрафов. Так что хорошо подумайте: стоит ли на самом деле экономить на престиже. Или бесплатный сыр пока все-таки не поменял места дислокации.

«Мерседесы», Porshe и другие иномарки премиум-класса стали ловушкой для любителей покупать дешево. Фото: ЮТУ

ОФИЦИАЛЬНО

Рублем накажут обоих

- Обязательность использования транспортного средства только иностранным гражданином, который осуществил его временный ввоз, является одним из условий освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов, - говорят в Южном таможенном управлении. - Передача права пользования возможна только иным иностранным гражданам, но также с рядом условий и ограничений. Таким образом, купля-продажа иностранного транспортного средства противозаконна, виновное иностранное лицо при этом будет нести ответственность по части 2 статьи 16.24 Административного кодекса РФ «Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами». А в качестве мер наказания предусмотрены административный штраф, а также конфискация предмета правонарушения как дополнительная мера. Покупатель не сможет пользоваться автомобилем, не имеет право ни продлить срок временного ввоза автомобиля, ни поставить на учет в МРЭО. По решению суда товар может быть конфискован в соответствии с КоАП РФ. Также транспортное средство становится объектом уплаты таможенных пошлин, налогов, а обязанность по их уплате, помимо иностранного гражданина, возникает солидарно у лица, которое приобрело его в собственность или во владение.