Резкое ухудшение погоды в Ростове-на-Дону: снег, дождь и шквалистый ветер

Ростовчан предупреждают о резком ухудшении погоды. Соответствующая информация появилась на официальном сайте городской мэрии. Речь идет о том, что метеорологи ожидают циклон и прохождение активных атмосферных фронтов, которые пройдут над территорией нашего региона.

Портиться погода начнет уже вечером в среду, 22 ноября, а непогода будет бушевать на Дону сутки. По данным метеорологов, ожидаются мокрый снег, дождь и сильный ветер, порывы при котором могут составить до 18 метров в секунду.

- Возможно налипание снега, падения аварийных деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов, сход снега и падение сосулек с крыш домов, - говорится в официальном сообщении.

В связи с этим владельцев авто просят не выезжать на машинах без особой необходимости, а если уже выехали, то правильно соблюдать скорость и парковать машины только на специальных площадках, не препятствовать работе общественного транспорта и снегоуборочной техники.

Кроме того, пешеходам лучше не приближаться близко к зданиям, а также выбирать правильную обувь. Специалисты советуют наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту на сухую подошву, а перед выходом наступить в песок или натереть подошву наждачной бумагой. А пожилым людям лучше обзавестись тростью с резиновой набойкой.

Вдобавок, поступили рекомендации и коммунальщикам - провести работы по очистке своих территорий от снега, наледи и сосулек.