2020-01-22T10:26:09+03:00
Общество

Чек-лист: как поступить в ростовский вуз

«Комсомолка» расскажет, как правильно выбрать вуз и выдержать все испытания
Наталья ВЕСНИНА
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Как правильно сдать егэ и выбрать вузКак правильно сдать егэ и выбрать вузФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для учеников 11 классов наступает самый ответственный период. Нужно подготовиться к сдаче ЕГЭ и определиться с вузом, в который они будут поступать. Можно выделить несколько шагов, которые помогут сделать правильный выбор и успешно сдать экзамены.

Шаг 1 – выбор профессии

Нужно определиться, какая сфера больше всего по душе – производственная или непроизводственная, торговля, IT, финансы и т.д. Также нужно задать себе вопрос – чем хочется заниматься через 5 лет. На этом шаге могут помочь профориентационное тестирование и дни открытых дверей в вузах, на которых о профессиях можно узнать подробнее.

Шаг 2 – выбор вуза

Нужно составить перечень институтов, куда стоит подавать документы. Можно ограничиться списком из 5 вузов. Один из них будет приоритетным – в нем будут специальности, которые были определены на первом шаге. И несколько вузов, как запасной вариант.

Шаг 3 – выбор ЕГЭ

Исходя из выбранных направлений, нужно подобрать для сдачи именно те предметы, по которым требуются баллы для поступления.

Шаг 4 – выбор стратегии для поступления

Определить, сколько баллов нужно набрать на каждом экзамене, чтобы вместе получился общий проходной балл. Можно сконцентрироваться на тех предметах, которые лучше знаешь. Также нужно расставить приоритеты в подготовке – что из предметов стоит изучать более интенсивно.

Увеличат шансы при поступлении различные индивидуальные достижения, участие в олимпиадах, особенно, проводимых вузами, и правильная подача документов. О том, как успешно сдать ЕГЭ, о приоритетных направлениях подготовки в различных вузах, а также расписание дней открытых дверей можно узнать из нового материала - https://www.kp.ru/best/rostov/abiturientam-2019/

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