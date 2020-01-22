«Автокамикадзе» разбомбил частный дом в Ростове-на-Дону

Неприятный сюрприз на Крещение получила одна из жительниц Ростова-на-Дону. В этот священный праздник женщина отправилась навестить маму и со спокойной душой поехала в гости. Какого же было ее удивление, когда вернувшись домой, ростовчанка обнаружила полуразрушенный дом, переломанную мебель и перепуганных внуков.

Дыру затянули полиэтиленом. Фото: личный архив героя публикации

Беда в дом семьи заехала на дорогой иномарке. По словам потерпевшей, на дороге машина столкнулась с маршруткой, а после этого автомобиль поехал в сторону ее дома, минуя несущую стену, окно, мебель. Таким образом,Hyundai оказался в доме женщины, где в это время дети смотрели мультфильмы.

Поломанную мебель и вещи владельцам придется выбросить. Фото: личный архив героя публикации

- Нам повезло, что диван стоял не впритык к окну, а чуть подальше. В противном случае, я даже не представляю какой трагедией могла бы обернуться эта авария. Дети чудом остались живы! , - сказала «Комсомольской правде-Ростов» Елена Д.

Уже в комнате водитель выбежал из машины и принялся спрашивать не пострадал ли кто-нибудь. Мужчина объяснил, что во время аварии с маршруткой у него, якобы, сработали подушки безопасности, он попытался остановить машину, но в панике по ошибке перепутал педали «газа» и «тормоза», поэтому влетел в стену.

Сотрудники ГИБДД приехали на место аварии. Они несколько часов оформляли документы. После того, как водительHyundaiобъяснил полицейским ситуацию, собственники дома поняли, что на судебные тяжбы потребуется время, а решать проблему им нужно немедленно.

Собственники подсчитывают убытки. Фото: личный архив героя публикации

Авария круто изменила планы семьи Елены Д. Детей пришлось отправить к родственникам и начать поиски денег на ремонт дома. Сумма оказалось немаленькой. Только по предварительным подсчетам, ремонт обойдется в несколько сотен тысяч рублей, а после придется потратить деньги на новую мебель и вещи, которые были испорчены во время ДТП. Но самой страшной проблемой оказалась дыра в стене, которая красовалась почти во всю стену.

Потерпевшие все же нашли временное решение проблемы. Люди натянули большой кусок садового полиэтилена вместо части стены и окна. Но этот нехитрый ремонт оказался не особо надежным. Ветер раздувает материал в разные стороны и холод быстро проникает в дом.

Собственникам придется восстанавливать стену и окно. Фото: личный архив героя публикации

- По данному факту должна быть проведена проверка, если будет выявлен состав преступления по статье 264 статье (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), то будет возбуждено уголовное дело, - говорит юрист «Комсомольской правде-Ростов» Анастасия Резникова. - Может быть назначена строительная экспертиза. Собственники имеют право провести независимую экспертизу.

Собственники полуразрушенного дома наденется на мирное решение конфликта и быстрый ремонт.

Иномарка чудом не зацепила машину собственников дома. Фото: личный архив героя публикации

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