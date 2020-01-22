Снег с дождем застанет ростовчан врасплох 22 января

Долго дожидавшиеся зимы ростовчане наконец дождались! В Ростов пришла та самая южная зима - со шквалистым ветром, снегом и дождем одновременно - которую все так неистово ждали и умоляли прийти.

В утренние часы столбик термометра поднимется до +1 градуса. Днем потеплеет еще и температура будет держаться на отметке +2. К вечеру снова похолодает до +1...0 градусов. Дождь припустит с самого утра, а ближе к вечеру к нему добавится еще и снег. Погода в течение всего дня будет облачной без прояснений.

Ветер дважды за день сменит направление на юго-западное. Но преимущественно порывы будут поступать с запада. Скорость ветра при них составит 14-16 метров в секунду. На дорогах Ростова ожидается тающий снег и вода.Видимость временами будет ограничена до 4-7 километров.

Атмосферное давление резко понизится с 758 до 749 миллиметров ртутного столба, что незамедлительно отразится на здоровье гипертоников.Относительная влажность воздуха от 82 до 95%. Магнитные бури сегодня не предвидятся.

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