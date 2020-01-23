2020-01-23T11:42:45+03:00
Общество

Хорошие показатели: в Ростове-на-Дону началась ежегодная пресс-конференция Василия Голубева

Губернатор рассказал о планах развития региона
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Губернатор ответил на вопросы. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиГубернатор ответил на вопросы. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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В четверг, 23 января, в донской столице проходит ежегодная пресс-конференция губернатора Василия Голубев. К открытому разговору приглашены региональных СМИ, а также представители блогерского сообщества.

Василий Голубев подвел предварительные итоги развития Ростовской области за 2019 год.

- Впервые валовой национальный продукт Ростовской области превысил 1,5 триллиона рублей. Этот рост составляет, примерно, 1,3 процента, - говорит губернатор Ростовской области. - По объемам промышленного производства рост составил - 1,2 процента. По объему производства сельского хозяйства рост – 5,4 процента. Наше селяне собрали хороший урожай, урожай зерно – 12,3 миллионов тонн. Подсолнечника собрали свыше 1,8 миллионов тонн.

По его словам, на Дону оборот розничной торговли и оборот общественного питания также выросли.

Строительство и обманутые дольщики

За 2019 год в сфере жилищного строительства рост составил 9,5 процентов. В Ростовской области построено около 2,6 миллионов квадратных метров жилья.

- Новоселами стали почти 1000 человек из числа обманутых дольщиков.До конца этого года закроем проблему с обманутыми дольщиками, - сказал во время пресс-конференции Василий Голубев.

За год на территории региона реализовано 7 проектов из губернаторской сотни, в числе которых крупнейшее предприятие по упаковке, два проекта шахтинской керамики, торгово-офисный центр в Ростове-на-Дону, введен в эксплуатацию центр в Западном жилом массиве, диализный центр в Миллеровском районе, а всего по Ростовской области реализовано 160 проектов.

По итогам 10 месяцев Ростовская область занимает 6 место в РФ по объему несырьевого экспорта, где отмечается положительная динамика роста.

Особое внимание в минувшем году было уделено развитию Ростовской области в 2020-2030 годах и реализация национальных проектов. Специалисты работали над разработкой реализации стратегии этих направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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