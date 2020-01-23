В детстве нравилась фантастика: Губернатор Василий Голубев рассказал о личном

Во время ежегодной пресс-конференции губернатор Василий Голубев ответил на вопросы о о своем детстве, увлечениях и семье.

Глава региона родом из шахтерской семьи, которая проживала в станице Ермаковская Тацинского района Ростовской области.

- Читать заставляли, но читал мало. Мне нравилось творчество Михаила Шолохова и все то, что с ним связано. Мне нравилась фантастическая литература, то, что связано с историей и 19-ым веком. Когда появился фильм «Союз спасения», я в течение одной недели задумывался о нем, - сказал он.

62-летний Василий Голубев отметил, что с детства прекрасно знал математику и считал себя одним из лучших в этой дисциплине, но после того, как поступил в университет, то почувствовал разницу столичного образования и знаний периферии.

После двух лет напряженной учебы будущий глава донского региона смог не только догнать лучших студентов, но и оставить многих далеко позади. В студенческие годы Василий Голубев научился играть в большой теннис.

Своим внукам Василий Голубев прививает любовь к родной земле, местным красотам и к Михаилу Шолохову. Одним из приятных событий уходящего года для него стало то, что старший внук стал заядлым болельщиком ФК "Ростов" и увлекся футболом.

- В последнее время увеличилось число детей и родителей, которые приходят в шахматные клубы. А знаете, почему так происходит? Люди стали больше думать, а это - очень важно, - отметил Василий Голубев.

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