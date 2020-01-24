В новый год со SKODA FAMILY: праздник и семейный тест-драйв в Эскадре
Новый год – праздник семейный и традиционный, а длительные рождественские каникулы можно назвать самыми ожидаемыми и любимыми для россиян. Ароматы хвои и мандаринов, разноцветные огни, подарки под нарядной елкой и загадывание желаний.
Уделяя особое внимание семейным ценностям, компания Эскадра организовала настоящую Зимнюю сказку в последний уикенд уходящего года.
Фото: предоставлено автоцентром "Эскадра"
В ожидании театрализованного представления дети креативили на мастер-классе по приготовлению рождественских пряников, писали пожелания для «почты Деда Мороза», готовили открытки с поздравлениями для родных. Кстати, родители тоже получили комплимент – печенья с предсказаниями. Праздничный стол радовал невероятно красивыми и вкусными угощениями.
Фото: предоставлено автоцентром "Эскадра"
Фото: предоставлено автоцентром "Эскадра"
Увлекательное путешествие в сказку «История Снежинки и Гринча» прошло с восторгом. Дети стали одновременно зрителями и творцами истории, участвуя в играх вместе с героями – Снежинкой, Снегурочкой, Гринчем и Дедушкой Морозом. Конечно, завершилось приключение новогодними подарками. А в волшебство поверили даже взрослые. Памятные фото в яркой уютной фотозоне получили все гости автоцентра.
Фото: предоставлено автоцентром "Эскадра"
Безусловно, в центре внимания были надежные автомобили SKODA.Они продуманы до мельчайших деталей, созданы с заботой, в том числе о юных пассажирах.
Уникальный тест-драйв по специально разработанным маршрутам в автоцентре Эскадра позволяет каждому члену семьи оценить комфорт и вместительность автомобилей чешской марки. В этом помогают детские автокресла, которые устанавливаются в любую модель марки – RAPID, OCTAVIA, KODIAQ и SUPERB.
Маленькие ценители SKODA выходили из автосалона Эскадра с подарками в руках и со счастливыми улыбками, а родители благодарили сотрудников. Было очевидно, что всех переполняют радостные эмоции. Пожалуй, именно так создаются традиции – добрые, несущие позитив. Семейные традиции поклонников бренда SKODA, которых в Ростове с каждым новым годом становится всё больше.
Фото: предоставлено автоцентром "Эскадра"
Автоцентр «Эскадра»
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 237
Телефон: +7 (863) 306 75 75
www.eskadra-auto.ru
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