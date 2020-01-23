2020-01-23T18:34:40+03:00
Общество

«Мошенники атакуют!»: Псевдоспециалисты срывают пломбы с приборов учета и закидывают ростовчан липовыми уведомлениями

Доверчивые горожане терпят убытки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мошенники обманом устанавливают новые водосчетчикиМошенники обманом устанавливают новые водосчетчикиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В донской столице набирает обороты новая схема мошенничества. Злоумышленники вводят людей в заблуждение сообщениями о необходимости срочной замены приборов учета воды. В квартирах с водомеров срываются пломбы, устанавливают новые счетчики и уходят.

Обман вскрывается, когда доверчивые абоненты приходят в офисы Ростовводоканала для регистрации новых данных. Люди предоставляют документы о замене водяных счетчиков и демонтированный водомер, а после узнают, что их обманули и услуга не требовалась, а вот повреждение пломбы – серьезное нарушение, за которое начисляют внушительные штрафы. От действий псевдоспециалистов пострадали около 30 абонентов.

- Дату замены приборов учета знает только собственник и «Водоканал», чтобы узнать ее необходимо заглянуть в паспорт водосчетчика, который есть у каждого абонента, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Ростовводоканала.

Что касается поверки приборов учета, то производить её должна производить компания, у которой если лицензия на оказание услуг. Эту информацию можно уточнить на сайте Росаккредитации. Ростовводоканал не занимается проверкой и установкой водосчетчиков.

В случае, если специалист представляется сотрудником Ростовводоканала, то он должен предъявить удостоверение. Уточнить информацию о работнике можно по телефону горячей линии: 8 (863) 283- 17-17.

Важно! Срывать пломбу с водяного счетчика самостоятельно строго запрещено, ведь в противном случае абоненты придется оплачивать счета с повышенным коэффициентом.

«Двойные» счета на оплату

В последнее время некоторые ростовчане получают дополнительные листовки с информацией о необходимости оплаты счетов от неизвестных компаний, которые ранее никогда не отправляли квитанции. Ростовчанам советуют внимательно вчитываться в платежки и не переводить деньги мошенникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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