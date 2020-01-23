2020-01-23T08:18:34+03:00
Общество

Жаждушие снега ростовчане наконец-то дождались

В Ростов пришла типичная для юга зима
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове горожан посыплет снегом и снесет шквалистым ветромВ Ростове горожан посыплет снегом и снесет шквалистым ветромФото: "КП" Архив
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Наконец-то зима добралась и до донской столицы. В конце января она решила высыпать на Ростов-таки чуть-чуть снежка и устроить гололед, чтобы никто не мог сказать - а я этой зимой даже не упал ни разу.

В утренние часы столбик термометра поднимется до 0...+2 градуса. Днем температура тоже будет держаться в этих пределах. К вечеру похолодает до -1...-3 градуса. Снег будет идти с самого раннего утра и до полудня. погода будет облачной с периодическими прояснениями.

Ветер в большинстве своем будет западный. Но днем на несколько часов подует с северо-запада. Скорость ветра порывами составит 9-15 метров в секунду. На дорогах Ростова ожидается тающий снег и вода, а после полудня проезжая часть и вовсе высохнет.Видимость временами будет ограничена до 4-13 километров.

Атмосферное давление резко понизится с 746 до 755 миллиметров ртутного столба, что вновь губительно отразится на здоровье гипертоников.Относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 64 до 943%. Магнитные бури сегодня не предвидятся.

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Кроме того с запада подует шквалистый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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