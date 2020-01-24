Интернет-детокс: как отказаться от Всемирной паутины и на что ее заменить

В последнее воскресенье января во всем мире отмечают Международный день без Интернета. В этом году он приходится на 26-е число. Уже сейчас гаджеты настолько прочно вошли в нашу жизнь, что многие просто не могут представить, как быть без мобильника, планшета или любого средства связи. И речь не только о разговорах, СМС и электронных кошельках, но и о возможности здесь и сейчас попасть в любую точку мира.

Однако наряду с возможностями существуют и опасности. Ответьте себе прямо: «А смогли бы вы провести день без просмотра почты, новостей, мессенджеров, соцсетей и любимых фильмов?» И если для людей постарше ответ на этот вопрос часто утвердительный - они знают, чем это все заменить в реальной жизни, то у подростков и студентов такая ситуация, скорее, вызовет неоднозначную реакцию.

При этом специалисты уверены: эдакий своеобразный интернет-детокс нужен и тем, и другим. Почему разбираемся с психологом, гештальт-терапевтом центра медико-социальной реабилитации и ресоциализации «Чистый путь» Сергеем Цоминым.

НАЙТИ ЛЮБОВЬ В ОДИН КЛИК

- Конечно, провести день без Интернета - задумка весьма полезная, - уверен специалист. - Но, к сожалению, не для всех реальная. Все зависит от того, насколько глубоко человек погружен во Всемирную паутину, что там делает, сколько времени находится и насколько для него это полезно. Если речь идет о каких-то рабочих моментах, когда будни связаны с работой в Интернете, то проблема с отказом вряд ли будет. Но чаще возникает вопрос к самому отношению к Интернету.

- Это как?

- Нередко потребители Всемирной паутины просто не могут использовать ее возможности в здравых целях. А пользуются ею, скорее, для замещения своего свободного времени, в том числе находят и выражают там эмоции, реализуют свои потребности во внимании, любви и заботе, возможно, даже тяге к искусству. А еще при помощи чуть ли не одного клика в сети можно найти свою любовь, выяснить историю своей семьи, подсмотреть за чужой - это с одной стороны. С другой - побывать в любой точке мира и в любом месте, где пожелаешь. И это такая легализованная лень, отказаться от которой готов не каждый, при этом реальная жизнь такого человека проходит мимо.

- Когда Интернет - это зависимость?

- Когда у человека идет навязчивое стремление чрезмерно пользоваться Интернетом, когда все его свободное время занимает сеть. Причем совсем неважно, нужно это ему или не нужно, полезная информация или нет. Есть и такая форма интернет-зависимости, как путешествие по паутине. Это когда кликается все подряд - красивое, яркое, сказочное - и человек уплывает туда. Например, к тайфуну на Филиппинах. Насколько здесь и сейчас он необходим для реализации планов и задач конкретного интернет-пользователя? Вопрос, над которым он вряд ли задумывается. И что в итоге? Теряется огромный временной ресурс, а вместе с ним и силы, которые могли бы быть потрачены на что-то более полезное или созидательное в его собственной жизни.

Сергей Цомин побывал в студии радио "КП".Фото: Мария ШАБАНОВА

«ПОГРУЗИТЬ В ЗДОРОВУЮ СРЕДУ»

- Что касается школьников, то многие из них не отделяют себя от интернет-гаджетов...

- Дети и подростки чаще других оккупируют Интернет. И, если он нужен, чтобы скачать или почитать книгу, заказать продукты или товары в магазине, помочь сориентироваться на местности, то это примеры полезной функций для всех - и для ребенка, и для взрослого. Но если речь идет о навязчивом поведении просто постоянно быть в Интернете, то это уже не есть хорошо. И, конечно, с этим надо разбираться.

- Например, ограничивать время пребывания в сети?

- Считается, что для школьников вполне достаточное время пребывания в Интернете - не более часа-полутора в день. При этом важно помнить, что за любыми ограничениями, как правило, стоят скандалы, слезы и даже уходы из дома, если речь идет о подростках. Поэтому надо уметь договариваться. А форма этого диалога уже зависит от культуры и воспитания в каждой конкретной семье. На мой взгляд, лучше всего подойдут легальные условия: ты сидишь в Интернете 40 минут, потом делаешь уроки и так далее. Такой договор важен для того, чтобы призвать к ответственности самого ребенка и привить ему это качество, которое поможет как в настоящем, так и в будущем.

- Есть еще варианты?

- Безусловно. И, пожалуй, самый эффективный - найти или понять увлечение конкретного ребенка и помочь его реализовать в реальной жизни. Например, кому-то нравится рисовать, играть на музыкальном инструменте, заниматься спортом. И если он еще этого не делает, то можно начать с похода на концерт или соревнования, а потом уже помочь найти кружок или секцию, которые дадут возможность погрузить его в здоровую среду. Чтобы он не занимался тем же искусством по Интернету, а создавал его сам в реальной жизни.

- Как бы вы посоветовали провести этот день?

- Вместе с близкими. Ведь реальные отношения всегда лучше виртуальных. Можно устроить совместный поход на прогулку или в кино, пообщаться и просто посвятить время друг другу. Это лучше любых слов докажет: тепло и внимание близких гораздо уютнее любого виртуального рая.