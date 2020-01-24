Счастливые, с дипломами и цветами: В Ростове-на-Дону появится новая скульптура «Выпускники»

В городе Ростове-на-Дону появится новая скульптурная композиция. Она будет располагаться на площади Гагарина и посвящена Донскому государственному университету. Известно, что это будут выпускники в виде счастливой молодой пары, выходящей из университета с дипломами и цветами. Так, монумент изготовлен из бронзы. Его высота составляет 2,2 метра. А торжественное открытие запланировано летом, накануне осенних празднований в честь 90-летия университета.

Как рассказали в вузе, конкурсные работы принимались с июня по декабрь прошлого года. А идеи для скульптуры «Выпускники» предлагали как авторские студенческие коллективы, так и донские проектные организации.

При этом в состав экспертной комиссии вошли представители вузовской администрации, студенческого сообщества, а также известные архитекторы города и региона. Они оценивали художественное исполнение, профессионализм, уникальность, соответствие окружающей среде и целям композиции, пригодность проекта к реализации.

Фото: ДГТУ

- Члены комиссии мудро подошли к оценке проектов, - отметил ректор Бесарион Месхи. - Мы смотрели даже на лица скульптур, мы хотели увидеть умных, красивых, самостоятельных выпускников. Я уверен, жюри приняло верное решение. Надеюсь, скульптурная композиция станет олицетворением выпускника ДГТУ на донской земле.

Итоги конкурса на лучший проект скульптурной композиции уже подведены. И его победителем стал прототип, предоставленный коллективом ростовских мастеров искусств и профессоров опорного вуза. Речь идет о творческой группы в составе доцента кафедры «Градостроительство и проектирование зданий» ДГТУ Юрия Дворникова, профессора кафедры «Изобразительное искусство» опорного вуза Сергея Олешни и ростовского скульптора Михаила Ушакова. И в ближайшее время скульптурная композиция «Выпускники» будет доработана согласно пожеланиям экспертной комиссии.

- Мы хотим сделать красивую, привлекательную скульптуру, которая станет одной из знаковых композиций нашего города, - подчеркнул Сергей Олешня.