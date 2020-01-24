«Спасите Симу!»: В Новочеркасске мясники стерилизовали собаку без ведома хозяйки

- Спасите Симу! - с такими словами к ветврачам города Новочеркасска Ростовской области обратилась взволнованная хозяйка. Женщина рассказала, что пес жил у нее во дворе, но пропал. Сутки она не могла найти свою любимицу. А потом дворняга появилась на пороге с кровоточащим швом на животе. Работники городской ветлечебницы приехали в дом к женщине.

- После того, как шов промыли, стало очевидно, что собаку стерилизовали без ведома хозяев, и неправильно наложили швы, из-за чего началось воспаление, - рассказал директор государственной ветеринарной станции Новочеркасска Сергей Шенкоренко.

В итоге доктора в крайне тяжелом состоянии доставили четвероногого пациента в ветлечебницу. Ей требовалось незамедлительное хирургическое вмешательство. Известно, что операция длилась несколько часов, но шансов на то, что собака выживет, было немного. Но ветеринарные врачи сделали все возможное и чудо произошло. Они спасли собаке жизнь.

Говорят, что сейчас состояние Симы стабильное. А ветврачи разрешили владельцам забрать собаку домой. Они контролируют пациентку дистанционно, при помощи мессенджеров. А на послеоперационный осмотр Симу приведут через несколько дней.

К слову, владельцы собаки имеют право обратиться в полицию для розыска лиц, причинивших вред здоровью животного. В отношении злоумышленников может быть возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством - до трех лет лишения свободы.