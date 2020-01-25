«Богиня вождения»: автоледи разбила люксовый Bentley за 200 тысяч долларов в Ростове

На Западном въезде в донскую столицу произошло неординарное ДТП. Необычность заключалась не в самой аварии, в результате которой легковушка врезалась в отбойник на разделительной полосе дороги, а в том, что это повреждение получил дорогущий кроссовер Bentley Bentayga.

Как сообщили в пресс-служба ГИБДД по Ростовской области, за рулем элитной иномарки сидела 59-летняя женщина, которой не хватило мастерства в управлении автомобилем.

Люксовое авто драматично повисло на разделительном отбойнике. Фото: vk.com/rostovnadonu

- Водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. В аварии никто не пострадал, - рассказали в ведомстве.

Насаженный на отбойник Bentley сняли на видео очевидцы, проезжавшие мимо попавшей в досадное положение автолюбительнице на люксовой машине. Одна из таких записей появилась в инстаграм аккаунте rostov_roads и привлекла внимание пользователей сети.

rostov_roads На северном въезде в Батайск (западном шоссе) на разделительной полосе повис кроссовер Bentley Bentayga

«Залипла в телефоне», «Неприятная ситуация», «Бентли на взлет шел», «Богиня вождения», - написали в комментариях подписчики паблика.

По информации из открытых источников, такой автомобиль стоит около 12-13 миллионов рублей или порядка 200 тысяч долларов.

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