2020-01-25T19:42:26+03:00
Происшествия

Штормовой ветер принес целую серию ЧП в Ростовскую область

Очевидцы делятся фото и видео последствий бедствия в соцсетях
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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От древопада пострадало множество автомобилей в Ростовской области. Фото: vk.com/rostovnadonuОт древопада пострадало множество автомобилей в Ростовской области. Фото: vk.com/rostovnadonu
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В Ростовской области сегодня, 25 января, разгулялась воздушная буря, которая послужила причиной целой серии различных неприятных происшествий в разных городах региона. Мощные порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Жители Дона поделились фотографиями разрушительных последствий январской непогоды в социальных сетях.

В Ростове-на-Дону возле поликлиники на улице Сержантова дерево упало на припаркованную Kia Optima. Также из-за рухнувшего ствола были порваны провода электроснабжения.

Фото: vk.com/rostovnadonu

Фото: vk.com/rostovnadonu

Под Сальском из-за сильного ветра перекати-поле заблокировали проезд по одной из дорог. Уникальное природное явление – с одной стороны. С другой – как ехать дальше?

Под Сальском перекати поле заблокировали дорогу..

Очередное поваленное дерево в донской столице на улице Таганрогской в Ростове.

Фото: vk.com/rostovnadonu

Фото: vk.com/rostovnadonu

Снова Ростов. На Соборной площади сильный ветер повалил новогодние украшения.

Фото: vk.com/etorostovnadonu

Фото: vk.com/etorostovnadonu

Пока ветер ломал деревья и срывал украшения в Ростове, за городом бушевала свирепая пылевая буря.

Пылевая буря в Ростовской области..

В Суворовском микрорайоне донской столицы ветер раскидал по району лавочки и мусорные жбаны.

Фото: vk.com/rostovnadonu

Фото: vk.com/rostovnadonu

Другая часть Ростова. В Александровке из-за стихии раздавило всмятку «девятку».

Фото: vk.com/rostovnadonu

Фото: vk.com/rostovnadonu

В Константиновском районе Ростовской области сильный боковой ветер перевернул «Газель» прямо на трассе.

В Ростовской области ветер перевернул машину..

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Сильный ветер, разгулявшийся в донской столице, привел к удивительному природному явлению – резкому оттоку воды из реки Дон и образованию нового острова, вольготно расположившегося неподалеку от футбольного стадиона «Ростов Арена» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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