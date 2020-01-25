Штормовой ветер принес целую серию ЧП в Ростовскую область

В Ростовской области сегодня, 25 января, разгулялась воздушная буря, которая послужила причиной целой серии различных неприятных происшествий в разных городах региона. Мощные порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Жители Дона поделились фотографиями разрушительных последствий январской непогоды в социальных сетях.

В Ростове-на-Дону возле поликлиники на улице Сержантова дерево упало на припаркованную Kia Optima. Также из-за рухнувшего ствола были порваны провода электроснабжения.

Фото: vk.com/rostovnadonu

Под Сальском из-за сильного ветра перекати-поле заблокировали проезд по одной из дорог. Уникальное природное явление – с одной стороны. С другой – как ехать дальше?

Под Сальском перекати поле заблокировали дорогу..

Очередное поваленное дерево в донской столице на улице Таганрогской в Ростове.

Фото: vk.com/rostovnadonu

Снова Ростов. На Соборной площади сильный ветер повалил новогодние украшения.

Фото: vk.com/etorostovnadonu

Пока ветер ломал деревья и срывал украшения в Ростове, за городом бушевала свирепая пылевая буря.

Пылевая буря в Ростовской области..

В Суворовском микрорайоне донской столицы ветер раскидал по району лавочки и мусорные жбаны.

Фото: vk.com/rostovnadonu

Другая часть Ростова. В Александровке из-за стихии раздавило всмятку «девятку».

Фото: vk.com/rostovnadonu

В Константиновском районе Ростовской области сильный боковой ветер перевернул «Газель» прямо на трассе.

В Ростовской области ветер перевернул машину..

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