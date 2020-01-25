Штормовой ветер принес целую серию ЧП в Ростовскую область
В Ростовской области сегодня, 25 января, разгулялась воздушная буря, которая послужила причиной целой серии различных неприятных происшествий в разных городах региона. Мощные порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Жители Дона поделились фотографиями разрушительных последствий январской непогоды в социальных сетях.
В Ростове-на-Дону возле поликлиники на улице Сержантова дерево упало на припаркованную Kia Optima. Также из-за рухнувшего ствола были порваны провода электроснабжения.
Фото: vk.com/rostovnadonu
Под Сальском из-за сильного ветра перекати-поле заблокировали проезд по одной из дорог. Уникальное природное явление – с одной стороны. С другой – как ехать дальше?
Под Сальском перекати поле заблокировали дорогу..
Очередное поваленное дерево в донской столице на улице Таганрогской в Ростове.
Фото: vk.com/rostovnadonu
Снова Ростов. На Соборной площади сильный ветер повалил новогодние украшения.
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Пока ветер ломал деревья и срывал украшения в Ростове, за городом бушевала свирепая пылевая буря.
Пылевая буря в Ростовской области..
В Суворовском микрорайоне донской столицы ветер раскидал по району лавочки и мусорные жбаны.
Фото: vk.com/rostovnadonu
Другая часть Ростова. В Александровке из-за стихии раздавило всмятку «девятку».
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Константиновском районе Ростовской области сильный боковой ветер перевернул «Газель» прямо на трассе.
В Ростовской области ветер перевернул машину..
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Остров ветров» в реке Дон привлек охотников за золотыми украшениями
Сильный ветер, разгулявшийся в донской столице, привел к удивительному природному явлению – резкому оттоку воды из реки Дон и образованию нового острова, вольготно расположившегося неподалеку от футбольного стадиона «Ростов Арена» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU